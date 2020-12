¿Qué pasó entre Mirko y el hijo de Florencia Peña?

La amistad que une a los conductores Marley y Florencia Peña lleva muchos años. En el último tiempo, ambos fueron padres casi al mismo tiempo.

Por un lado, Marley tuvo a su primer hijo, Mirko, y lo convirtió en una estrella mediática a través de la difusión de sus anécdotas y vivencias en las redes sociales. Florencia, por su parte, tuvo a su hijo menor Felipe.

Como buenos amigos, los conductores alimentaron la posibilidad de que la amistad se transmita a la segunda generación. Pero, al parecer, las cosas no son así. De hecho, la comediante contó en Podemos Hablar que los niños no se llevan para nada bien.

En el programa del sábado, Florencia contó cómo fue el momento en el que le contó a Marley que estaba embarazada y él le anticipó que también sería papá. "'15 días de diferencia, no lo puedo creer, es un regalo del señor', le dije en esa charla. Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no". "Cuando le digo: '¿vamos a lo de Mirko?', empieza a llorar. 'No, a lo de Mirko no quiero', me dice", agregó.

"A fines del año pasado tuvimos que hacer la tapa de una revista, nosotros dos con los nenes, como desde que nacieron. Cuando eran bebés no pasaba, pero ahora los chicos están más grandes y cuando llegamos a la casa de Pinamar para hacer las fotos, el mío dice: 'Mirko no'", sentenció la conductora de Flor de Equipo.

¡Qué lástima!