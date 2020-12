Peter Jackson anticipa imágenes del filme «The Beatles: Get Back»

Jackson hace una nueva lectura del clásico film "Let it be".

Mundo. El director neozelandés Peter Jackson publicó un video en el que anticipa poco más de cuatro minutos de imágenes inéditas del documental "The Beatles: Get Back", una nueva lectura del clásico filme "Let It Be", y anunció su estreno para el 27 de agosto de 2021.

"Este no es un trailer. Es un montaje de las 56 horas no vistas de la película", aclaró el cineasta al principio del video, en donde saluda a los fans del grupo y confirma la fecha de llegada a las salas luego de las postergaciones por la pandemia de coronavirus.

Noticias Relacionadas Lanzaron un vinilo del recordado «Unplugged» de Charly en MTV

El video de Peter Jackson >>

Acto seguido, se suceden una serie de imágenes en donde los cuatro músicos de Liverpool aparecen animados, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos, lo cual se contrapone a las escenas cargadas de tedio que caracterizaron al original filme de 1970 dirigido por Michael Lindsay-Hogg.

Entre otras cosas, el anticipo muestra al grupo musicalizando una especie de noticiero cantado a cargo de John Lennon, quien se mofa de un artículo en un diario que da cuenta de unos supuesto problemas de George Harrison con la policía francesa; como así también el ensayo de la canción "Get Back".

También se pueden apreciar diversas bromas y morisquetas de los músicos ante las cámaras, con especial protagonismo de Ringo Starr; o a John y Paul McCartney en una hilarante versión de "Two Of Us".

El realizador de la trilogía de "El Señor de los Anillos" y de "King Kong", entre otras cintas, comenzó a trabajar hace cerca de dos años en este proyecto de Disney, con la bendición de los integrantes del grupo y sus herederos.

La labor se centró en la gran cantidad de material que quedó fuera de la edición original de 1970, cuando "Let It Be" tomó particular importancia por quedar como una especie de testimonio del turbulento último año de vida de la banda.

Esa producción, ganadora de un premio Oscar, evidenciaba el malhumor y la tirantez existente entre los cuatro integrantes de la banda, sin embargo los nuevos cortes mostrados por Jackson echan por tierra con esa arraigada creencia.

"Get Back: The Beatles" iba a ser estrenada a mediados de este año pero la pandemia de coronavirus retrasó la labor del director, según contó él mismo al presentar este anticipo.