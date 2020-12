Músicos latinoamericanos ofrecerán un especial de Navidad

País. Gustavo Santaolalla, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Elena Roger, Pipi Piazzolla, Django y Tarrago Ros son algunos de los artistas que participarán del especial "Navidad de la Esperanza", una producción encabezada por Andrea Merenzon, directora de Nacional Clásica, que reúne referentes de la música latinoamericana y se emitirá en simultáneo el 25 de diciembre a la medianoche por streaming, la TV Pública y Radio Nacional.

"Es una movida para acompañar a la gente en una Navidad difícil, en la que muchos, además, estarán solos", dijo Merenzon, Directora de Radio Nacional Clásica, fundadora y directora del Festival Internacional de Música de Buenos Aires, el Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles y el Festival Iguazú en concierto, entre más.

"Llevo dos noches sin dormir, editando", agregó entre risas. El trajín, explicó, es porque el especial "Navidad de la Esperanza", que reunirá a renombrados artistas y músicos de la región en una emisión para todo el mundo el próximo 25 de diciembre a la medianoche, se comenzó a planear hace apenas 40 días.

"Esto se hizo muy contrarreloj, es una aventura de esas en las que, cuando todo parece imposible, más nos enganchamos", reconoció.

Si bien por su rol al frente de la emisora pública actualmente se tomó licencia como Directora Ejecutiva de Fundación Fundecua, ONG que entiende la música y el deporte como herramientas de transformación social, continúa como directora artística y es desde ahí que llegó la convocatoria.

"Todo empezó en una reunión con una red de músicos de Centroamérica, porque yo trabajo con artistas juveniles de la región, en la que me dicen que querían empezar a armar cosas", contó.

Y agregó que "como en todos lados en la música académica hay una retracción de espacios que antes eran evidentes, porque ahora hay que pelearlos por temas, no políticos ni presupuestarios, sino porque la televisión, internet, la radio, la industria entraron en las casas de una forma que antes no sucedía, y si no lo hacemos los niños nunca van a saber quién es Beethoven o Mozart, ahora todo es comercial".

Así fue que, pensando proyectos a corto, mediano y largo plazo, Merenzon propuso hacer una Navidad Latinoamericana que se puso en marcha en tiempo récord.

"Será un repertorio mixto porque participan orquestas sinfónicas, coros, músicos populares de cada país, el número en Argentina es apabullante", agregó sobre el especial del que participarán Teresa Parodi, Gustavo Santaolalla, Lito Vitale, Patricia Sosa, Soledad Pastorutti, Jairo, Sandra Mihanovich, Chango Spasiuk, Julia Zenko, Axel, Mavi Díaz, Maxi Trusso, Raúl Lavié y Elena Roger.

También serán de la partida Jorge Rojas, Pipi Piazzolla, Tukuta Gordillo, Raúl Barboza, Antonio Tarragó Ros, Miguel Cantilo, Juan Carlos Baglietto, Gerónimo Rauch, Darío Volonté, Vera Cirkovic, y otros artistas invitados de Latinoamérica como Julie Freundt de Perú, Michelle Batres de México, Rómulo Castro de Panamá, Paquito D´Rivera de Cuba, Luis Jara de Chile, y el español Dyango, entre otros, acompañados por orquestas y coros profesionales y estudiantiles de la región.

El repertorio estará integrado por 23 piezas que van desde "Yo vengo a ofrecer mi corazón" de Fito Páez; "Gracias a la vida", de Violeta Parra; "Gloria", de Antonio Vivaldi; "De Ushuaia a la quiaca", de Gustavo Santaolalla, y villancicos, entre otros,

El concierto se transmitirá el 25 de diciembre desde la medianoche en simultáneo por la TV Pública Argentina, Radio Nacional AM870, Radio Nacional Clásica 96.7, Radio Nacional Rock 93.7, y Radio Nacional Folklórica 98.7, y podrá verse también en todo el mundo por streaming a través de https://www.youtube.com/user/fundecua. (Fuente: Télam)