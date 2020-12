Preocupación por la salud de J Balvin

Colombia. El cantante colombiano J Balvin volvió a preocupar a sus seguidores con una serie de mensajes que dan a entender que está pasando por otra crisis mental, publica el matutino dominicano Listín Diario, que sigue las aventuras mediáticas del cantante.

Según lo informado, en las historias que desgrana desde su cuenta de Instagram, el músico nacido en Medellín escribió: “El único regalo que les pido a quienes me quieren es que oren por mí”, junto a una foto en la que se ve con la cabeza agachada y con el mensaje encima de ella.

Horas más tarde el intérprete hizo otra publicación que reza: “Celebren la verdadera riqueza, la salud mental y física”. Y siguió desahogándose: “Algunos dicen ´ese man con dinero y sufre de depresión´ es como decir que la gente con dinero y fama no le puede dar un cáncer. Es un problema de salud y punto”.

En los últimos meses, el reconocido antioqueño J Balvin ha preocupado a sus seguidores en Colombia y el resto del mundo tras revelar los episodios de depresión y ansiedad que ha experimentado a pesar del momento de gloria que vive en su carrera profesional y artística.

En una entrevista dada a la revista colombiana Semana, J Balvin aseguró que, al parecer, durante toda su vida ha sufrido episodios de ansiedad y depresión, y que “es horrible”.

“Empiezo a sentir temor sin razón, que me voy a morir. Empiezo a sentir que la realidad no me pertenece... veo todo muy oscuro. Prácticamente es como estar en el infierno. Creo que he pasado ahí varios meses de mi vida", reveló Balvin a ese medio.