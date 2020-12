«Under Covers», para hacer turismo por lugares de portadas de discos

Mundo. El editor, arquitecto y dj profesional Julio Le Marchand ha publicado un libro muy original. Se trata de «Under Covers», un viaje emocional a través de las portadas de algunos de los discos más famosos.

Ahora que no podemos viajar como lo hacíamos antes y que nuestras ganas de explorar siguen intactas, una vez más, el arte y la belleza vienen a rescatarnos.

Se trata de un libro único en el mundo: 256 páginas encuadernadas en tapa dura y a todo color que reunen las localizaciones de 100 portadas de discos míticos, con fotografías originales y textos explicativos (en español e inglés al mismo tiempo), para poder visitarlas e incluso recrear sus portadas.

La idea surgió durante el confinamiento como un pasatiempo más ante la imposibilidad de viajar (salvo virtualmente) o ver música en vivo, y acabó materializándose tras una labor de investigación exhaustiva que le llevó a recorrer el planeta a golpe de click por Google Maps y Streetview.

Artistas clásiscos como los Beatles, Bowie, Pink Floyd, U2, Led Zeppelin, R.E.M. o The Doors y otros más contemporáneos como Tame Impala, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Radiohead u Oasis; abarcando géneros desde el hiphop (Beastie Boys, Nas, Eminem, Kendrick Lamar...) hasta la electrónica (Chemical Brothers, Boards of Canada, Dj Shadow...), y sin dejar de lado a artistas de culto como Mazzy Star, Galaxie 500, Black Sabbath, Fugazi, American Football, Minor Threat, Dead Can Dance, Replacements, Slint o Kyuss.

"Un libro que se me ocurrió durante el confinamiento. Ante la imposibilidad de viajar y mientras escuchaba más discos que nunca, pensé en viajar a golpe de click por Google Maps a algunos de los lugares de las portadas de mis discos favoritos y me sorprendió ver que muchos no habían cambiado tanto.

También me encontré con historias muy interesantes sobre aquellos rincones y sobre la creación de todas esas cubiertas.

Como seguía teniendo tiempo libre tras escuchar discos y viajar virtualmente, busqué algún libro para leer sobre las localizaciones de las portadas y sus historias, y al ver que no había ninguno, se me ocurrió que podría hacerlo yo con todo el material que había estado descubriendo.

El resultado son 256 páginas con 100 portadas de discos icónicas de la historia del pop y el rock, pero sin dejar de lado otros géneros como el hiphop, el folk o la electrónica.

Cada disco viene ubicado en un mapa, junto a una ficha con la dirección exacta y los detalles del álbum, fotografías originales del estado actual del lugar, y un texto bilingüe (en español e inglés) que relata la historia del disco, de la portada y del sitio, como si de una guía de viaje se tratase"

El resultado es un viaje vital a través de los enclaves y de las historias que giran alrededor de estas portadas.

Porque la música nos hace viajar a personas, a momentos y a lugares.