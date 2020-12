¿Qué dijo Ivana Nadal sobre el Covid?

Desde las playas brasileras, donde se encuentra con su novio y algunos amigos, la bailarina Ivana Nadal grabó un video que compartió en las redes sociales desde el hotel en el que se está alojando. En él, aseguró:

“¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Primero que todo prestándote atención. Qué es lo que te está faltando. Seguramente la base es valorarte, sentirte alguien en la ida. Levantarte y desearte buen día. Como a la persona que más amás en el mundo. ¿Sabías que si vos no te deseás buen día, a cualquier otra persona que le desees buen día es mentira? ¿Y a cualquier otra persona que le digas ‘te amo’ es mentira? Porque no empezaste por la base, que es amarte a vos. Cuando yo te hablo de todo esto es porque lo viví. Yo me puteaba todos los días. Yo venía acá y sonreía en la playa y saltaba en una pata y después me metía en el baño a apretarme la panza porque me había tomado tres cervezas. Eso no es amor. Tenés que tratarte bien, serte fiel. Saber que sos la única persona que realmente sabe lo que te está pasando y lo que necesitás. Entonces, empezá por vos. Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el COVID-19 no te toca, amigo. Te lo prometo”.

Sus afirmaciones despertaron polémicas en las redes que se sumaron a las que ya le hacían sus seguidores por haber viajado al exterior en medio de la pandemia y especialmente a Brasil, dónde apareció una nueva cepa la semana pasada.