¿Qué enfermedad padece Jessie J?

La cantante británica Jessie J, de 32 años, reveló en su cuenta oficial de Instagram la incómoda situación que vivió el 24 de Diciembre en vísperas de la Nochebuena. Después de levantarse sin poder escuchar ni caminar en línea recta, sus médicos le diagnosticaron síndrome de Ménière, una enfermedad que afecta al oído y provoca vértigo y puede llegar a generar pérdida auditiva.

La artista pop escribió: "Hoy yo... 1) Fui a un médico de oído y descubrí que tengo el síndrome de Ménière. 2) Tomé una siesta. 3) Hice fideos. 4) Me pinté las cejas. 5) Me hice una limpieza de piel. 6) Me cubrí con aceite de coco y caminé desnuda para secarme mientras escuchaba canciones navideñas. Fue tan extraño como parece. 7) Lloré mucho añorando a mis amigos y familiares en el Reino Unido, es importante desahogarse y permitirse sentir en lugar de ignorar. No hay nada que se pueda hacer, así que no dejes que arruine tu Navidad). 8) Intercambié mensajes con personas que me hacen quien soy. 9) Escribí algunas metas para 2021"

Jessica Ellen Cornish explicó: "Conozco a muchas personas que lo padecen y muchas de ellas me hablaron y me dieron buenos consejos, así que estoy descansando en silencio. De hecho, podría ser mucho peor. Estoy muy agradecida por mi salud. Todo esto me tomó por sorpresa, era Nochebuena y estaba en el hospital pensando 'qué está pasando', pero estoy feliz de haber ido pronto a un médico, ya que rápidamente descubrieron lo que era y me dieron los medicamentos adecuados. Me siento mucho mejor hoy".

Luego, reflexionó: "Envío amor todo aquel que lo necesite, esté solo o no. Todos necesitamos un poco más de amor. Esta Navidad puede parecer un poco extraña, pero una vez en la vida no es tan mala cuando otras personas nunca la han pasado bien. Esta semana, piense en lo que tiene, no en lo que no tiene. Yo estoy muy agradecida, aprovechando al máximo este tiempo a solas, puede que nunca vuelva a tener eso".