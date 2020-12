El drama de la cantante Jessie J, podría quedar sorda

EE.UU. Jessie J ha vivido uno de los sustos más grandes de su vida al despertarse la pasada Nochebuena sin poder escuchar por el oído derecho y siendo incapaz de caminar en línea recta. La propia cantante fue quien contó a todos sus fans lo ocurrido a través de un directo de Instagram hecho, eso sí, tras pasar por el hospital y obtener un diagnóstico para lo que le sucedía.

Según informaron los médicos a la artista, padece el síndrome de Ménière, una enfermedad que afecta al oído y provoca vértigo, tinnitus y la posibilidad de pérdida auditiva. Jessie se mostró de lo más tranquila en su vídeo para sus seguidores: "Conozco a muchas personas que lo padecen y muchas de ellas me hablaron y me dieron buenos consejos, así que estoy descansando en silencio", dijo Jessie con unas palabras cargadas de positivismo: "De hecho, podría ser mucho peor. Estoy muy agradecida por mi salud. Todo esto me pilló por sorpresa, era Nochebuena y estaba en el hospital pensando 'qué está pasando', pero estoy feliz de haberme ido pronto ya que rápidamente descubrieron lo que era y me dieron los medicamentos adecuados. Me siento mucho mejor hoy".