Anthony Hopkins a los jóvenes: «Sean valientes, poderosas fuerzas vendrán en su ayuda»

Mundo. Anthony Hopkins celebró el martes 45 años de sobriedad, instando a otros a “seguir luchando” en medio de la pandemia en un breve video que compartió en sus cuentas en las redes sociales.

“Hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención. Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir”, dijo Hopkins, que este 31 de diciembre cumplirá 83 años. “Recibí un mensaje, un pequeño pensamiento que decía: ¿Quieres vivir o morir? Y dije, quiero vivir. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

El protagonista de “Los dos papas” ya ha compartido en muchas ocasiones que tuvo problemas con el alcohol. Sin embargo, en esta oportunidad, cuando cumplía más de cuatro décadas sobrio, decidió compartir su experiencia con sus seguidores, y, sobre todo, enviar un mensaje de esperanza a los más jóvenes que se encuentran ahora en el mismo proceso que él tuvo que emprender hace años.

El video de Anthony Hopkins por el fin de año >>

Hopkins le envió palabras de apoyo a los que luchan contra las adicciones en un año que no ha sido fácil: “Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer. Manténganse fuertes. No se rindan, sigan luchando, sean valientes que poderosas fuerzas vendrán en su ayuda. Eso es lo que me ha mantenido toda mi vida”.

El ganador del Oscar nacido en Gales admitió que tiene momentos de duda pero que la vida ha sido “asombrosa” desde que dejó la bebida. “Tengo mis días libres, a veces pequeñas dudas y todo eso, pero, en general, digo sigue resistiendo”.

“Ha sido un año duro lleno de dolor y tristeza para muchas, muchas, muchas personas”, dijo Hopkins en el video de un minuto que publicó en Instagram y Twitter. Pero instó a la gente a no perder la esperanza.

“Feliz año nuevo”, dijo Hopkins. “Este va a ser el mejor año”.