Julian Lennon lanzó una canción navideña con Dennis DeYoung

Mundo. El hijo mayor del mítico John Lennon, Julian, lanzó junto a Dennis De Young, exvocalista de Styx, una nueva versión del tema "To The Good Old Days" .

“Después de grabar por primera vez “To The Good Old Days” con Dennis, seguía pensando que podría ser más una canción festiva, casi navideña... Y le pregunté a Dennis si podía hacer una versión con ese estilo… ¡Afortunadamente, dijo que SÍ! ¡Y entonces voila! Con la ayuda de mi querido amigo y compañero de escritura y producción, Justin Clayton, fuimos a nuestros respectivos estudios en casa y trabajamos en la canción, hasta que sentimos que se sentía como si fuera Navidad... ¡Felices Fiestas para todos!”, dijo Lennon sobre el estreno de la canción.