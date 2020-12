Vuelven los shows artísticos y los bailes con capacidades reducidas

Tras una reunión que mantuvieron los empresarios hoy con funcionarios provinciales se anunció que se habilitarían los shows al aire libre con cuatro personas en el escenario y el 50 por ciento de capacidad para los espectadores.

Ahora esperan la autorización del Gobierno Nacional.

Además, aclaró que extendieron las habilitaciones para espectáculos de hasta tres músicos (sólo se permitían unipersonales) en la ciudad de Córdoba.

Ahora el sector trabajará en el protocolo y la Provincia solicitará a la Nación salir del Decreto de Necesidad y Urgencia que está vigente hasta el 20 de diciembre para habilitar más personas en los escenarios pensando en los cuartetos.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Discotecas de Córdoba, Adrián Collado se retiró enfurecido. "Nos manifestaron que no era nuestra reunión, que no estábamos invitados, cuando el 90% de los shows y bailes se hacen en nuestros locales. Por ejemplo, en Carlos Paz los bailes se hacen en Khalama (un boliche). ¿Cómo se va habilitar una cosa y no la otra? Hay un desconocimiento total", apuntó el empresario en diálogo con la prensa.