«Parásitos» arrasó en los premios Oscar

EE.UU.- Anoche en las entrega de los Premios Oscar la película surcoreana "Parásitos" arrasó con los premios. La película dirigida por Bong Joon Ho se levó 4 estatuillas de la Academia por Mejor Película Extranjera, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

En tanto en segundo lugar quedó 1917 que se alzó con tres premios en la noche del domingo. El Irlandés llegó con diez nominaciones en nueve ternas pero no se llevó ningún premio.

Los nominados y ganadores de la 92.ª Edición de los Premios de la Academia.

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt (Érase una vez en... Hollywood)

Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)



Mejor película de animación

Toy Story 4

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link

El origen perdido



Mejor cortometraje animado

Hair Love

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister



Mejor guión original

Parásitos

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en... Hollywood



Mejor guión adaptado

Jojo Rabbit

El irlandés

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor cortometraje

The Neighbors’ Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Mejor diseño de producción

Érase una vez en Hollywood

El Irlandés

Jojo Rabbit

1917

Parásitos

Mejor diseño de vesturario

Mujercitas

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Érase una vez en... Hollywood

Mejor documental

American Factory

The Cave

The edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Mejor corto documental

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha



Mejor actriz de reparto

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (El escándalo | Bombshell)

Mejor mezcla de sonido

Le Mans ‘66

Ad Astra

Joker

1917

Érase una vez en... Hollywood



Mejor sonido

1917

Le Mans ‘66

Joker

Érase una vez en... Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor fotografía

1917

El irlandés

Joker

El Faro

Érase una vez en... Hollywood

Mejor montaje

Le Mans ‘66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

Mejores efectos visuales

1917

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor maquillaje y peluquería

El escándalo (Bombshell)

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917



Mejor película extranjera

Parásitos (Corea del Sur)

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Los Misérables (Francia)

Dolor y Gloria (España)



Mejor banda sonora

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor canción original

Rocketman (por ‘(I’m gonna) love me again’)

Toy Story 4 (por ‘I can’t let you throw yourself away’)

Breakthrough (por ‘I’m standing with you’)

Frozen II (por ‘Into the Unknown)

Harriet: En busca de la libertad (por ‘Stand up’)



Mejor director

Bong Joon Ho (Parásitos)

Martin Scorsese (El irlandés)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en... Hollywood)



Mejor actor

Joaquin Phoenix (Joker)

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en... Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz

Renée Zellweger (Judy)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Charlize Theron (El escándalo)



Mejor película

Parásitos

Le Mans ‘66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood