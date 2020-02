Joaquín Sabina sufrió un derrame cerebral y fue operado de urgencia

Madrid, España. El cantante Joaquín Sabina debió ser operado de urgencia a causa de un derrame cerebral provocado por la caída que sufrió durante un show en la ciudad de Madrid, España. Tendrá que permanecer internado por 48 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Ruber para evaluar su evolución a causa del golpe que sufrió en el Wizink Center.

Si bien en un primero momento, desde su entorno aseguraron que se encuentra fuera de peligro, lo cierto es que padeció un hematoma intracraneal al perder el equilibrio y caer desde una altura de dos metros. Sabina cumplió 71 años en el día de ayer y fue retirado en camilla del concierto y a minutos después, llegó en silla de ruedas acompañado por Joan Manuel Serrat.

«Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro»; sostuvo el cantante, quien se encontraba realizando un concierto de la gira «No hay dos sin tres» que hace junto a Serrat. Finalmente, el recital se suspendió y el artista fue derivado hacia un centro asistencial.