El Indio Bamba, Lucio Rojas brilló en Estancia Vieja

Estancia Vieja. El Indio Lucio Rojas fue el encargado de cerrar anoche una nueva edición del Festival del Indio Bamba en Estancia Vieja, que convocó a una gran cantidad de vecinos y turistas en Estancia Vieja.

Otro de los números fuertes de la programación fue el cordobés Ángel Martín, quien señaló a El Diario: «Estoy muy feliz de estar acá, este es mi cuarto año y estoy feliz de hacer lo que me gusta. Es una noche maravillosa y en este festival, hicimos algo un poco más movido, la gente viene a divertirse y a bailar. Me tocó compartir escenario con Lucio, que es un gran amigo y me invitó a sumarme al festival de Los Rojas».

Noticias Relacionadas Vídeo: Las llamas arrasaron una camioneta en Villa San Nicolás

El jefe comunal de Estancia Vieja, Adolfo Parizzia, señaló a El Diario: «Es la edición con más gente, nos vimos desbordados y estamos muy contentos. Más de diez mil personas y hemos tenido una noche inolvidable con el acompañamiento de los puestos de comidas típicas y buena música».

Ana de Paoli, secretaria de Turismo de la comuna, agregó: «La gente participó de este evento, se fue muy contenta y tuvimos un importante operativo de seguridad. Son muchas las propuestas que tenemos y por eso muchos turistas nos han elegido está temporada».