Abel Pintos brilló en el Carnaval en Jujuy

Jujuy.- La segunda noche del Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy recibió a miles de fanáticos de Abel Pintos, el artista que recorre los festivales de todo el país y este año se sumó a la tradicional fiesta que organiza el grupo jujueño.

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy recibió a miles de fanáticos de Abel Pintos, el artista que recorre los festivales de todo el país y este año se sumó a la tradicional fiesta que organiza el grupo jujueño.

Noticias Relacionadas Continúa la grilla de festivales en la provincia

En un predio para 25 mil personas, según contó a Cadena 3 el ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas, turistas de todo el país y extranjeros, se acercaron para disfrutar de la música nacional que contó con una variada grilla.

La apertura estuvo a cargo de Jujeños, grupo que acompaña a Los Tekis en el evento y otras peñas desde hace 8 años, "fue un honor, un placer", dijeron a Cadena 3.

Además de los clásicos de Abel, el público disfrutó de la fusión de rock en el evento que se llevó a cabo con la participación de Bersuit Vergarabat y Miguel Mateos.

Con un look muy similar al que viene luciendo en los demás escenarios, Abel Pintos repitió su repertorio con canciones como El adivino, con la cual inició el show y siguieron Aquí te espero; Pájaro cantor; Mariposa; Cactus y Asuntos pendientes.

"Es impresionante como crece año a año este movimiento", dijo al público y agradeció la presencia de la gente que se mojaba bajo la lluvia cantando sus canciones.

"Ojalá que disfruten de este concierto como yo disfruto de estar acá esta noche para cantar con ustedes", continuó al tiempo que le gritaban: "Olé olé Olé Abel Abel".

Minutos antes del recital, Abel opinó en Cadena 3 sobre la festividad que se vive en todo el mundo de maneras diferentes: "Los carnavales son una fiesta que se vive en la calle y se traslada al escenario".

"Canciones para que cantemos todos"

Otro de los momentos más fuertes de la noche fue la presentación de Miguel Mateos con sus clásicos de rock nacional que hicieron recordar y saltar a más de uno.

"Es mi primera vez y estoy maravillado por todo lo que estoy viendo y escuchando", dijo a Cadena 3 antes de subir al escenario y cantar: No me importa nada más; Llámame si me necesitas; Va por vos, para vos y Tira para arriba.

El toque de rock también lo pusieron los integrantes de Bersuit Vergarabat, antes de la presentación por segunda vez de los anfitriones del lugar, Los Tekis.

Nuevas voces

El escenario dio lugar también a nuevas voces como Nico Tuchi, cordobés amigo de Los Tekis que llegó al Carnaval jujeño por primera vez, según contó a Cadena 3. " Es hermoso, hay que vivirlo. Algo me habían contado, es una experiencia maravillosa que ya quiero repetir", dijo.

Chule, la cantante de Peuajó que grabó la canción Hasta el otro Carnaval junto a Los Tekis, fue otra de las nuevas voces del evento.

Maxi Pardo es uno de los compositores de Los Tekis que también se lució como solista, "Los Tekis son mi familia, hermanos", dijo el músico que trabajó también con Ricardo Arjona y Cristian Castro.

Entre los cantantes, sobre el escenario sonaban las pistas que ponían los nuevos talentos de la música como lo son la Dj cordobesa An Fontana y el Dj Treekoo.

Turismo

En cuanto a las visitas que recibe la provincia de Jujuy durante el fin de semana extra largo, el ministro informó a Cadena 3 que el evento de Los Tekis superó las expectativas, "hay mayor participación que 2019, es uno de los festivales más grandes del país", dijo. (Fuente: Cadena 3)