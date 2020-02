El triste cumpleaños de Mirtha Legrand por la muerte de Sofía Neiman

A pesar del dolor por la muerte de la relacionista pública Sofía Neiman, Mirtha Legrand decidió festejar su cumpleaños el domingo a la noche, pensando en que la mujer hubiera querido que así sea.

La conductora atendió a la prensa en el festejo que realizó para sus amigos y contó cómo atraviesa este triste momento. Neiman era muy amiga de Marcela Tinayre, que estaba sentada al lado suyo cuando se descompensó en una cena en Punta del Este.

“Fue una muy mala noticia. Es muy triste. Prácticamente todos los que vienen eran amigos o conocían a Sofía. Y viene mi familia también. Pensé en suspender el festejo, pero después pensé 'no, a ella le hubiera gustado que lo hagamos'”, comentó Legrand.

Además reveló cómo supo de la muerte. “Me enteré lo que pasó por Lucía Galán, que me escribió por mi cumpleaños y me puso ‘chiquita, feliz cumpleaños, claro que es muy triste por el caso de Sofía’. Hasta ese momento no sabía nada y no le respondí. En el momento en que corto me llama Marcela llorando desesperada, diciéndome ‘mamá, se murió Sofía’. Fue un disgusto enorme. No podía hablar, estaba desesperada y está todavía desesperada. Nacho se ocupó de todos los trámites, muy doloroso todo”, aseguró.

Además, contó que Sofía le había dicho a Marcela que le dolía mucho el mentón, la pera. "Parece que era un síntoma porque fue un aneurisma… Y se fue, se fue Sofía”, concluyó.