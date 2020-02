Yanina Latorre: "Jorge Lanata es un reventado"

La mediática panelista Yanina Latorre disparó con munición pesada contra el conductor Jorge Lanata. La relación laboral entre ambos no quedó bien luego de que el periodista decidiera cambiar de columnista de espectáculos en su programa.

El polémico Lanata obligó a renunciar a la rubia y en su lugar, puso a Marina Calabró como columnista de espectáculos de su programa.“Yo le pedí comenzar mi columna cuando terminaba LAM a las doce y me dijo que no, me obligó a renunciar y se puso bravo, no le gustó que me vaya”, lanzó Latorre.

“Después la contrató a Calabró que estaba en Intrusos en ese momento y se tenía que ir antes, lo hizo a propósito de reventado que es”, sostuvo.