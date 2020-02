¿Con qué famosa deportista argentina tuvo un romance Ricky Martin?

Finalmente, y gracias a Catherine Fulop, se confirmó un rumor que duró 28 años. La venezolana confirmó que su cuñada, la tenista Gabriela Sabatini tuvo un romance fugaz con nada menos que Ricky Martín. ¡El sueño de media Argentina!

En los comienzos de la década del noventa, más precisamente en 1992, el cantante puertorriqueño visitaba Argentina como solista para cantar “Dime que me quieres” o “Fuego contra fuego”. Aún no era la megaestrella mundial que es hoy pero ya cosechaba suspiros por varios países latinoamericanos. Lo cierto es que Gabriela Sabatini ya se había consagrado como una tenista de talla internacional y el cantante quiso conocerla, o al menos, eso reveló Fulop: “Me acuerdo que (Ricky) venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby. Entonces le hicimos ese gancho y tuvo una ‘cosita’ con…”.

“Entonces vino a comer a mi casa Ricky Martin. Yo tengo fotos con él, abrazados. Con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay, la invitó a verlo y ella fue. Y luego quedaron como amigos”, recordó Cathy.

Por la fama de Gabriela (en su mejor momento deportivo), el rumor de romance y fotos de paparazzis recorrieron los diarios y programas de todo el mundo. Pero ellos nunca se pronunciaron sobre el tema.