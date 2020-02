Carlos de Oro: ¿Ángel Carabajal, Iliana o la obra de Pedro Alfonso?

Carlos Paz. Esta tarde comenzará a vivirse una nueva edición de los premios «Carlos», los máximo galardones que se entrega a la colonia artística que hace temporada en Villa Carlos Paz. Todos los elencos estarán presentes en los Jardines Municipales para disfrutar de una ceremonia inolvidable a la espera de conocer a los ganadores de los distintos rubros.

La fiesta arrancará a las 18,30 hs. y será transmitida en vivo y en directo para todo el país a través de la señal Red Somos de Cablevisión Argentina. Habrá 40 rubros y participan más de 70 espectáculos, al tiempo que «Bien Argentino», «Un estreno o un velorio» y «La Jaula de las Locas» son las obras más ternadas.

Por estas horas, todo hace presumir que el máximo galardón de la noche: el «Carlos de Oro», podría quedar en manos de Ángel Carabajal (Bien Argentino), la comedia «Atrapados en el Museo» de Pedro Alfonso y Julieta Prandi o la actriz Iliana Calabró, integrante de la obra «Perfectos Desconocidos».

En tanto, también se entregarán otros esperados premios como el «Carlos de Plata», «Consagración» y el «Carlos de la Gente», donde los favoritos son Pedro Alfonso, El oficial Gordillo y Camilo y Nardo.

Todos los nominados:

MEJOR SONIDO

-Midachi 35 años

-Musas, Ahora sí

-Un Estreno o un Velorio

-La Jaula de las Locas

MEJOR LIBRO

-En el Aire /Gonzalez Gil, Irigo, Bianchedi

-Rotos de Amor /Rafael Bruza

-Humor a Primera Risa –Los Modernos /Pedro Paiva

MEJOR ESPECTACULO INFANTIL

-Solcito Fijo, yo puedo volar

-Beto el Bombero

-Mauo, el musical

-La Payasa Alhelí –Cumpliendo Sueños

MEJOR HUMORISTA

-Mudo Esperanza -Humor en Concert

-Cacho Buenaventura -Cacho Buenaventura Intimo

-Miguel Martin (Oficial Gordillo) -Dueño de lo Ajeno

MEJOR SHOW MUSICAL

-El Hombre de la Rosa -Grupo Legado Coplero

-20 años en Vivo –Coki Ramírez

-Vinales, Folklore Argentino

MEJOR PRODUCCIÓN TEATRAL CARLOSPACENSE

-El Hombre de la Rosa

-La pensión de Doña Lidia

-Zulema, la familia no se elige

-Criminal Queen

MEJOR CANTANTE FEMENINA en espectáculo

-Odalysa La Goutierr –Habana Mia

-Jessica Benavidez –Somos Bien Argentino

-Lucila Juárez –Arráncame la Vida

-María José Rojas –Tango Corrupto Cosa de Maches

MEJOR CANTANTE MASCULINO en espectáculo

-Marcelo Iripino –Somos Bien Argentino

-Oscar Lajad –Tango Corrupto “Cosa de Maches”

-Julián Burgos –Somos Bien Argentino

-Alejandro Escobar –Arráncame la vida

-Raúl Lavié –La Jaula de las Locas

MEJOR LABOR HUMORISTICA en Espectáculo

-Agustín Sousa –La Revista de Cocodrilo

-Marcelo Josset –Somos Bien Argentino

-Zaul Showman –Locos por el show

MEJOR ESCENOGRAFIA

-Perfectos Desconocidos

-La Jaula de las Locas

-Atrapados en el Museo

-En el Aire

MEJOR ESCENOGRAFIA VIRTUAL

-Midachi 35 años

-Somos Bien Argentino

-Un Estreno o un Velorio

MEJOR CONJUNTO VOCAL

-Dúo Aruma

-Musas, Ahora sí

-Il Nuovo

-Gospel & Covers

MEJOR UNIPERSONAL

-Lara contate otra

-En el Aire

-Dueño de lo Ajeno –Oficial Gordillo

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Alejandro Müller – Perfectos Desconocidos

-Rodrigo Noya – Atrapados en el Museo

-Nicolás Scarpino – Un Estreno o un Velorio

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Morales –Perfectos Desconocidos

Flor Torrente –Atrapados en el Museo

Agustina Lucero –Que fiesta de casamiento

MEJOR ACTOR INFANTIL

-Maximiliano Romero –Mauo, el musical

-Diego Sorba –Beto el Bombero

-Julián Prietto –Beto el Bombero

MEJOR ACTRIZ INFANTIL

-La Payasa Alhelí – Cumpliendo Sueños

-Belén Carrasco – Mauo, el Musical

-Solcito Fijo, yo puedo volar

MEJOR HUMORISTICO-MUSICAL

-Midachi 35 años

-Humor en Concert

-El show de la Bicho

-El Circo de Pailos

MEJOR SHOW HUMORISTICO

-Dicris Show, vino con Magia

-Locos por el Show

-Humor a Primera Risa –Los Modernos

MEJOR STAND UP

-Con ustedes Camilo y Nardo

-Poniendo el Pecho

-Divas

MEJOR ILUMINACION

-Somos Bien Argentino

-Atrapados en el Museo

-Un Estreno o un Velorio

MEJOR VESTUARIO

-La Jaula de las Locas

-Un Estreno o un Velorio

-La Revista de Cocodrilo

-Somos Bien Argentino

CARLOS 2020 «Chango Juárez» al Espectáculo Cordobés:

-COVERsación entre tres -Trio mal de Amores

-Mi adorable Frankenstein

-El show de Hecatombe. Muertos de Risa

MEJOR DIRECCION DE ESPECTACULO

-Ángel Carabajal –Somos Bien Argentino

-Omar Suarez –La Revista de Cocodrilo

-Flavio Mendoza –Un Estreno o un Velorio

-Cecilia Milone –La Jaula de las Locas

MEJOR DIRECCION TEATRAL

-Franco Battista -Perfectos Desconocidos

-Manuel González Gil –En el Aire

-Andrés Bazzalo -Rotos de Amor

MEJOR ATRACCION en espectáculo

-Mauri Gurini –La Revista de Cocodrilo

-Dolly Kent –La Revista de Cocodrilo

-Mago Willy –El Circo de Pailos

-Nerina Sist -Dinamita es popular

FIGURA DESTACADA EN VARIEDADES

-Flor Marcasoli –Desopilante Cabaré

-Mati Quinteros –La Gran noche está aquí

-Thiago Rey –Majestuosos del Humor

-Alejandro Cabanillas –Los Can Can All Inclusive

MEJOR CUERPO DE BAILE

-Somos Bien Argentino

-La Revista de Cocodrilo

-La Jaula de Las Locas

-Un Estreno o un Velorio

MEJOR/ES MUSICO/S EN VIVO

-Somos Bien Argentino

-Tango Corrupto “Cosa de Maches”

-Mario Tozzini - Arráncame la vida

CARLOS 2020 «RAMÓN YARDA»

REVELACION MASCULINA DE LA TEMPORADA

-Nando José –La Jaula de las Locas

-Rodrigo Noya –Atrapados en el Museo

-Zaul Showman –Locos por el Show

-Agustín Sousa –La Revista de Cocodrilo

REVELACION FEMENINA DE LA TEMPORADA

-Flor Torrente –Atrapados en el Museo

-Lara Carignano -Lara contate otra

-Denise Cerrone –La Revista de Cocodrilo

MEJOR ESPECTACULO DE VARIEDADES

-Los Can Can all inclusive

-Desopilante Varieté

-Majestuosos del Humor

-La Gran Noche está Aquí

MEJOR BAILARIN

-Nicolas Tobares –Tango Corrupto “Cosa de Maches”

-Mauri Gurini –La Revista de Cocodrilo

-Leo Luizaga -Un Estreno o un Velorio

MEJOR BAILARINA

-Melina Sol Greco – Un Estreno o un Velorio

-Rosalía Álvarez – Tango Corrupto “Cosa de Maches”

-Adabel Guerrero – Somos Bien Argentino

CARLOS 2020 «Ana María Alfaro»:

-Bicho Gómez –Atrapados en el Museo

-Gladys Florimonte –Mágico Variete

-Raúl Lavié –La Jaula de las Locas

-Hugo Arana –Rotos de Amor

-Georgina Barbarrosa –Un Estreno o un Velorio

MEJOR COMEDIA

-Perfectos Desconocidos

-Atrapados en el Museo

-Que Fiesta de Casamiento

MEJOR COMEDIA DRAMÁTICA

-El Plan

-Rotos de Amor

MEJOR COMEDIA MUSICAL

-Un Estreno o un Velorio

-La Jaula de las Locas

-Arráncame la Vida

MEJOR COREOGRAFIA

-Somos Bien Argentino

-La Jaula de las Locas

-Un Estreno o un Velorio

-La Revista de Cocodrilo

MEJOR ACTOR

-Fabian Vena –Perfectos Desconocidos

-Raúl Lavie –La Jaula de las Locas

-Facundo Arana –En el Aire

-Osvaldo Laport –Rotos de Amor

-Víctor Laplace –Rotos de Amor

-Hugo Arana –Rotos de Amor

MEJOR ACTRIZ

-Ileana Calabró – Perfectos Desconocidos

-Nancy Anka – El Plan

-Agustina Papry Suasquita - Hecatombe! Muertos de Risa

-Romina Gaetani – Perfectos Desconocidos

CARLOS 2020 A LA TRAYECTORIA

MEJOR PRODUCCION

-Somos Bien Argentino

-La Jaula de las Locas

-Atrapados en el Museo

-Un Estreno o un Velorio

CARLOS DE PLATA

CONSAGRACIÓN

CARLOS DE LA GENTE

CARLOS DE ORO