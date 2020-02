Carlos de Oro para «Rotos de Amor»

Carlos Paz.- La comedia «Rotos de Amor» de Víctor Laplace, Pepe Soriano, Hugo Arana y Osvaldo Laport se quedó con el premio «Carlos de Oro», en la entrega de los máximos galardones que se entregan en Villa Carlos Paz a la colonia artística.

Fue un merecido reconocimiento a cuatro grandes del teatro, que este año regresaron a las sierras con una obra exquisita.

Pedro Alfonso fue el ganador del «Carlos de Plata», El Oficial Gordillo se llevó el «Carlos de la Gente» y Flavio Mendoza ganó la «Consagración».

Todos los ganadores

Mejor Sonido

Midachi 35 años



Mejor libro

En el Aire - Gonzalez Gil, Irigo, Bianchedi



Mejor espectáculo infantil

Beto el Bombero



Mejor humorista

Mudo Esperanza



Mejor show musical

Vinales, Folklore Argentino

Mejor producción teatral carlospacense

La pensión de Doña Lidia

Mejor cantante femenina en espectáculo

Habana Mia Jessica Benavidez



Mejor cantante masculino en espectáculo

Raúl Lavié - La Jaula de las Locas



Mejor labor humoristica en espectáculo

Agustín Sousa - La Revista de Cocodrilo



Mejor escenografia

Perfectos Desconocidos



Mejor escenografia virtual

Un Estreno o un Velorio



Mejor conjunto vocal

Gospel& Covers



Mejor unipersonal

En el Aire - Facundo Arana



Mejor actor de reparto

Nicolas Scarpino - Un Estreno o un Velorio



Mejor actríz de reparto

Flor Torrente - Atrapados en el Museo



Mejor actor infantil

Diego Sorba - Beto el Bombero



Mejor actriz infantil

Belén Carrasco - Mauo, el Musical



Mejor humorístico-musical

Midachi 35 años

Mejor show humorístico

Los Modernos



Mejor stand up

Divas



Mejor iluminación

Somos Bien Argentino



Mejor vestuario

Un Estreno o un Velorio



Carlos 2020 "Chango Juárez" al Espectáculo Cordobés

COVERsación entre tres- Trio mal de Amores



Mejor dirección de espectáculo

Flavio Mendoza



Mejor dirección teatral

Franco Battista



Mejor atracción en espectáculo

Mauri Gurini



Figura destacada en variedades

Alejandro Cabanillas - Los Can Can all inclusive



Mejor cuerpo de baile

La Jaula de Las Locas



Mejor/es músico/s en vivo

Mario Tozzini - Arráncame la vida



Carlos 2020 "Ramón Yardá"

La Revista de Cocodrilo

Revelación masculina de la temporada

Nando José - La Jaula de las Locas



Revelación femenina de la temporada

Lara Carignano - Lara contate otra



Mejor espectáculo de variedades

Desopilante Varieté



Mejor bailarín

Leo Luizaga - Un Estreno o un Velorio



Mejor bailarina

Melina Sol Greco - Un Estreno o un Velorio

Carlos 2020 "Ana María Alfaro"

Hugo Arana - Rotos de Amor



Mejor comedia

Perfectos Desconocidos



Mejor comedia dramática

Rotos de Amor



Mejor comedia musical

Un Estreno o un Velorio



Mejor coreografía

Un Estreno o un Velorio



Mejor actor

Facundo Arana - En el Aire

Mejor actriz

Romina Gaetani- Perfectos Desconocidos

Carlos 2020 a la trayectoria

Betiana Blum y Pepe Soriano

Mejor producción

Un Estreno o un Velorio



Carlos 2020 Consagración

Flavio Mendoza

Carlos de Plata

Pedro Alfonso

Carlos de la Gente

Miguel Martín Oficial Gordillo

Carlos de Oro

Rotos de Amor