La alegría de Pedro Alfonso, se quedó con el «Carlos de Plata»

Carlos Paz. Tras nueve años de hacer temporada en Villa Carlos Paz, Pedro Alfonso se quedó con el «Carlos de Plata» y celebró junto al elenco de «Atrapados en el Museo». El mediático concedió una entrevista a El Diario donde mostró toda su alegría y reconoció la importancia que tienen estos galardones para la ciudad.

«No me esperaba este premio, fue una muy linda fiesta y un placer compartir con todos. Lo importante es apoyar esta fiesta que es un icono de Carlos Paz, un espectáculo abierto para la gente y la posibilidad de juntarnos con gente que queremos de otros elencos. Siempre la pasamos muy bien y los premios son más algo anecdótico porque son subjetivos, obviamente que es muy lindo cuando dicen tu nombre y subís al recibir un premio»; aseguró.

«Muchas veces me he peleado, he discutido estos premios, pero nunca pensé en faltar. Este premio es para mí, para mis compañeros y producto de la temporada maravillosa que estamos teniendo, que es muy importante para Carlos Paz también. Esta es una fiesta muy importante, está muy organizado y yo siempre voy a apoyar. Pero hace dos años que decidí no abrir más la boca para que no se malinterprete lo que digo, yo estoy contento y más allá de este reconocimiento, el mayor reconocimiento me lo ha dado la gente»; agregó el protagonista de «Atrapados en el Museo».

En relación a los ganadores del «Carlos de Oro», Víctor Laplace, Pepe Soriano, Hugo Arana y Osvaldo Laport (integrantes de Rotos de Amor), destacó: «Son cuatro monstruos a quienes admiro mucho. A Pepe y a Hugo no los conozco mucho, pero tengo más relación con Víctor y Osvaldo. Quiero ver su obra y creo que se merecían mucho ese reconocimiento. El Carlos de Plata fue una sorpresa el premio para mí, estoy contento y también por Flor (Torrente) que ganó también».

Un curioso momento se vivió cuando Peter subió al escenario, ya que le entregó el premio el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, a quien le había devuelto el premio hace dos años en rechazo a la decisión del jurado. «Subí y le dije: ´Este no te lo voy a dejar´ y estuvimos bromeando sobre eso. Yo pedí disculpas por eso que hice, fue un momento de calentura pero tengo muy buena relación con Boldrini y con (Esteban) Avilés».