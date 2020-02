¿Qué dijo Julieta Prandi tras haber atropellado a dos motociclistas?

Villa Carlos Paz. Tras haber protagonizado un choque en el centro de Carlos Paz, la actriz y modelo Julieta Prandi se pronunció sobre el accidente y dijo: «Fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera».

El hecho se registró ayer a la noche en la esquina de San Martín y Alberdi, cuando el Chevrolet Cruze de la famosa impactó contra una motocicleta donde viajaba un hombre de 60 años y su hija de 25 años, quienes fueron trasladados hacia el Hospital Sayago y fueron dados de alta en las últimas horas.

«Estábamos volviendo de la entrega de los premios Carlos, había salido del teatro hace algunos minutos y llegando a la esquina del semáforo, no sé si la moto apareció de golpe o qué. La toqué que muy levemente porque venía muy despacio, las personas que estaban en la moto se cayeron al piso, yo me bajé del auto y les pregunté como estaban. Llamamos a la ambulancia y no se los veía lastimados. Y luego cumplí con todo el protocolo: fui a la comisaría y los acompañé al hospital»; relató la modelo y actriz.

«Fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera y esta vez, me tocó a mí»; agregó la protagonista de «Atrapados en el Museo», quien se sometió a un dosaje de sangre y dijo que no había consumido alcohol.