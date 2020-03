Tom Hanks y su esposa recibieron el alta

Australia.- Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron dados de alta del hospital australiano donde se encontraban internados tras haber sido diagnosticados con coronavirus. De todas formas, deberán continuar con su tratamiento y la cuarentena.

El representante de Hanks informó a People que la pareja ya se retiró del hospital de Queensland y está descansando en la propiedad en la que se estaba alojando antes de recibir el diagnóstico.

El miércoles pasado el actor contó que él y su esposa se habían realizado el estudio para saber si tenían coronavirus, y les había dado positivo. “Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”, escribió en sus redes sociales.

“Ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks serán evaulados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos el mundo actualizado”, agregó el dos veces ganador del Oscar.

Efectivamente, con el transcurso de los días siguió informando sobre su recuperación. “Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria. Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”, escribió, haciendo referencia a la película A League of their own.

Rita Wilson, por su parte, también publicó esa misma foto y les dejó un mensaje a sus seguidores: “Tan agradecida por sus oraciones, amor y apoyo. Significa mucho y nos da muchas fuerzas”. Además, mostró imágenes de los libros y la lista de algunas canciones que escuchaba para pasar el tiempo mientras permanecía internada.

La actriz, además, compartió un video en el que el conductor de The Daily Show, Trevor Noah, habló del caso de la famosa pareja en su show. “¡Gracias por la mejor risa del día! Eres increíble”, escribió en su cuenta en Twitter, dirigiendo el mensaje al sudafricano.

“Damas y caballeros, corona alcanzó a Tom Hanks, y este hombre ya ha sufrido mucho. Piénsenlo, después de la guerra que ya vivió, después de que su avión se estrelló y después de que su perro se muriera, me siento mal por él. Pero al mismo tiempo, no debió de haber dejado que todos tocaran sus chocolates, que es probablemente como se contagió. Independientemente de eso, anunció que él y su esposa Rita Wilson, estarán aislados. Por suerte ya está acostumbrado a estar atorado solo con Wilson, así que estará bien”, bromeó Noah, haciendo referencia a los personajes que Hanks ha interpretado a lo largo de su carrera.

El domingo pasado, mientras continuaba en el centro médico, Hanks sorprendió a los seguidores con una foto de una tostada con Vegemite, un producto típico de los desayunos australianos. “Cuidémonos a nosotros y a los demás”, pidió junto a la imagen.

Hanks y su pareja habían estado en Australia durante más de una semana antes de recibir el diagnóstico. Su estadía en el país se debe a que el reconocido actor norteamericano estaba rodando la película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, en donde interpreta al mánager del cantante, el coronel Tom Parker.

“La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía es siempre nuestra principal prioridad, y estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo”, manifestó Warner Bros, el estudio detrás del filme.