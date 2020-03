Luli Salazar con todo contra Martín Redrado

Luciana Salazar se enfureció con el ex presidente del Banco Central Martín Redrado por la actitud que tomó el economista con la pequeña Matilda.

Desde el 2017, cuando la pareja dio por finalizada su relación de siete años, las cosas vienen de mal en peor entre ellos. Sin embargo, Luciana siempre dejó picando la posibilidad de que Redrado sea el padre de su hija Matilda. En octubre, el escándalo creció cuando se conoció una imagen del político en la vereda de la casa de Luli de Nordelta junto con la vedette y su hija.

Tras esas imágenes, sostuvo Salazar, la relación se tensó aún más y fueron motivo de una fuerte discusión a pesar de que "hasta ese entonces las cosas estaban bien". "No se portó bien con mi hija, es muy difícil de perdonar", agregó la bailarina y disparó: "Él como persona debería rever eso si es que se considera buena persona. Las cosas estuvieron bien hasta que salieron las fotos de él con Matilda".

En las redes sociales, explotó: "¡Por favor no me vinculen mas con una persona que se portó mal con mi hija! Porque cada vez que pasa, se me revuelve el estomago. Ni siquiera pidió disculpas".