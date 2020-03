Liberan la app de Flow para todos los clientes de Cablevisión

Buenos Aires. En el marco de las acciones que viene realizando Telecom con motivo de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, se anunció que la aplicación de Flow está liberada sin costo para todos los usuarios de Cablevisión en el país.

"Con el objetivo de ofrecerles a sus clientes la mejor experiencia de entretenimiento al momento de disfrutar contenidos en múltiples pantallas, ahora todos los clientes de Cablevisión podrán acceder de manera gratuita a la App de Flow que la pueden descargar en cualquier dispositivo (celular, Tablet, computadora) desde las tiendas de aplicaciones Google Play Store o App Store", indicaron desde la compañía.

Flow App integra los canales de la televisión tradicional que el cliente tenga en su servicio, y además incluye más de 13.000 horas de contenido a demanda (series, películas, documentales, recitales, torneos de Esports, entre otros), y la posibilidad de alquilar películas recientemente estrenadas de manera muy simple (como Frozen 2 ó Star Wars: Episodio IX). También podrán acceder a 17 coproducciones de la más alta calidad, como El Tigre Verón, Atrapa un Ladrón, Tu Parte del Trato, entre otras.

Para activar el usuario se puede ingresar a la página web www.cablevisionflow.com.ar

Además, todos los clientes que tengan la App de Flow podrán acceder también de manera gratuita, hasta el 1 de abril, al pack de FOX PREMIUM que incluye 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda.

De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros), que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (Celular, Tablet, Computadora).