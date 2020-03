Ratifican que Natalia Taddei es hija de La Mona Jiménez

Córdoba.- La Justicia ratificó que Natalia Taddei es hija biológica de Carlos “La Mona” Jiménez y ayer lunes quedó completado su trámite de filiación.

En una entrevista realizada para El Doce TV desde los Tribunales de Familia, Natalia reveló que le hubiese gustado ver a su padre en persona, algo que no ocurrió porque Jiménez no se presentó físicamente aunque su abogado ratificó la voluntad de filiación a través de un escrito.

"No hay que obligar a nadie, en esta instancia creo que no va a haber un vínculo, los hechos lo demuestran", dijo Natalia y luego agregó: "Pero bueno, podemos empezar por tener la identidad, que es lo más importante que una persona puede tener. Yo no sabía cómo firmar, no tenía apellido".

Para cerrar la mujer aseguró que para ella todo lo ocurrido fue muy importante: “Valió la pena, no importa lo que tardé, pasar por esta etapa me hace ser mejor hoy". Recodemos que el ADN judicial le dio una compatibilidad de 99,9 por ciento con el cantante.