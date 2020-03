Chispazo entre Lavié y Artaza podría ser la última pelea de la temporada teatral

Raúl Lavié compartió este jueves una entrevista con Nito Artaza y Cecilia Milone para Intrusos desde Carlos Paz. Las tres figuras de la obra explicaron, entre chicanas y frases desafortunadas, los motivos por los cuales el cantante no seguirá siendo parte del proyecto.

Todo comenzó cuando Nito Artaza como productor quiso sumar una doble función diaria, que provocó la ira de Lavié que se negó a cumplir con la decisión. Sin embargo, el conflicto estalló cuando, a pesar de su negativa, el productor teatral anunció una segunda función durante el feriado de carnaval que finalmente nunca se llevó a cabo. “Yo asumo la responsabilidad porque no podíamos empezar una segunda función a la una menos veinte”, aclaró el humorista.

“Ellos tomaron la decisión de que yo no estuviera más. Es decisión de la producción y yo no me puedo meter”, dijo Lavié y con ello instaló un clima de incomodidad durante la extensa entrevista. Por su parte, Cecilia Milone, directora de la puesta, tomó la palabra. “Acá no me siento incluida. Son ellos dos quienes tendrían que haber venido al móvil porque fueron ellos los que tuvieron las discusiones”, indicó.

“A mí me costó dirigir a los dos, fue un castigo. Para mí fue muy doloroso y en un momento del verano pasado yo la pasé feo: lloraba y alguna vez le lloré a los dos porque no podía dirigirlos y está todo el elenco de testigo. ¡Eran indomables!...¡Fueron bravísimos!...”, detalló la pareja de Nito Artaza a modo de ventilar las internas que se generaron desde el comienzo de este trío.

“Luego, las marcaciones fueron todas respetadas y sentí honrada mi dirección en un montón de cosas y eso hizo que yo también entendiera que tenía que ver con la personalidad de cada uno de ser estrellas y de estar acostumbrados a dominar el escenario. Y también decidí confiar en esa estelaridad que ellos tienen”, continuó Cecilia ante la atenta mirada de Nito y Raúl.

“Con Raúl tuve dos discusiones: una fue cuando yo quería que se sacara más veces las pelucas y el me dijo ‘no, para mi la metáfora es que me la saque acá’. Aunque yo no estuve de acuerdo le dije que lo dejará así. Y la otra fue por un chiste que para mi si el lo aclaraba antes, perdía fuerza”, completó.

Por su parte, Lavié defendió sus decisiones. “De acuerdo al resultado, yo tenía razón por la respuesta del público. Uno tiene mucho años de estar con la gente, yo tengo nada más que 66 años de trayectoria y he hecho de todo. Conozco bastante de lo que es el teatro”, respondió el cantante.

“A Raúl como todas las estrellas que he producido durante muchos años lo hemos mimado con el menor porcentaje, el mejor cartel. Nosotros estamos en una casa modesta, pero a Raúl le dimos lo mejor tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz”, arremetió Artaza, intentando desactivar la polémica generada.

En cuanto a su reemplazo, tanto Nito como Cecilia le habrían ofrecido el personaje que hoy hace Raúl Lavié a Jay Mammon. Y consultado por los panelistas de Intrusos, el interprete argumentó: “Por supuesto que tiene todo el derecho de hacerlo. Yo creo que es un personaje muy rico para sacarle muchas cosas y estoy de acuerdo con Nito que de hay muchos de que lo quisieran hacer y me alegro. Y al que asuma ese rol que le vaya bien”.

“Yo no quiero opinar sobre esto ahora, porque hoy lo tengo a Raúl Lavie y tenemos un camino por delante. Después veremos lo que vamos a hablar el día que cerremos el ciclo exitoso que hemos tenido”, sentenció Artaza.

Por su parte, Milone se diferenció de sus compañeros. “Yo prefiero que este tipo de conversaciones se hagan puertas adentro. Salió información y cada uno de ellos dijo lo suyo, yo no voy a dar demasiados detalles. Yo he tenido fuertes discusiones con productores y nunca he contado nada porque no me resulta cómodo, pero ellos están muy cómodos contándolo”.