Video: El mensaje de Doña Jovita para los abuelos ante el coronavirus

El actor José Luis Serrano, a través de su personaje "Doña Jovita", reflexionó sobre la pandemia del coronavirus y la cuarentena.

El entrañable personaje habló en un video sobre los cuidados que deben tener los adultos mayores - el sector de la población que más riesgo corre al contagiarse de COVID-19- y la importancia de quedarse en casa a la espera de que el virus pase.

"Métase pal' rancho, la autoridad nos ha dicho que no se puede salir (...) no ves que anda dando vuelta un bicho perjudicando", dice en uno de sus versos.

Y luego agrega: "Se apersona arteramente, hay que cerrarle las puertas, y voltea en forma cierta a cobardes y valientes".

Finalmente pide: "Jabónese bien las manos, no tosa de cualquier modo, estornude contra el codo, tenga limpia bien la cocina con jabón y lavandina y desinfecte bien todo".

"Mientras dure esta peste en mi querencia me quedo tranquila, no tengo miedo porque ya me han explicado, sólo hay que tener cuidado y no julepearse al pedo", manifiesta. (Fuente: Cadena 3)