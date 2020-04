Estrellas mundiales se unieron en «One World, Together at Home»

“One World: Together at Home” es un festival histórico convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONG Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

La iniciativa recuerda al histórico “Live Aid” de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África. Fue una cita que marcó un antes y un después, de la que se desprende la mítica canción “We Are The World” y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos fue la mejor actuación de la historia del rock.

El de este sábado fue un evento en dos partes. Primero, a las 18:00, hora GMT, cuando empezó una maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuaron en plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

En las primeras horas de la tarde, el ex futbolista inglés David Beckham estuvo en una videoconferencia con jóvenes deportistas y los animó a perfeccionar su técnica en casa, a la espera de que regresen las competiciones deportivas suspendidas por el coronavirus.

El grupo The Killers cantó una versión acústica de su éxito “Mr. Brightside” y el actor Matthew McConaughey, que ofició de presentador aseguró: “Recordemos aquí que en estos tiempos complicados sigue habiendo mucha bondad, esperanza y alegría en el mundo”.

Steve Wonder también tocó un tema en el piano para el "One World, Together at Home" en honor a los médicos y el personal sanitario que está en la primera línea de la lucha contra el COVID-19.

La actriz Sarah Jessica Parker, por su parte, se dirigió a los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia hasta el momento en Estados Unidos. “Son héroes”, dijo la protagonista de “Sex and the City” desde su sofá. “Siempre estaremos agradecidos por los sacrificios que hicieron para mantener a la comunidad sana y salva”.

Además de los famosos, la retransmisión en directo mostró los esfuerzos del personal médico y de quienes distribuyen alimentos y productos sanitarios a las poblaciones desfavorecidas. Por ejemplo, Aisha al Muntheri, trabajadora en un hospital, habló desde París, vestida con ropa quirúrgica, para decir que se sentía orgullosa de “estar en el frente” con sus colegas. “Es parte de nuestro valor como médico el servir a la humanidad”, dijo. “La humanidad es nuestro lenguaje común”.

La segunda parte del evento consistió en un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales televisado para millones de personas que se difunde en simultáneamente en todo el mundo y es presentado por los anfitriones: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

El evento no solo es importante por su objetivo en sí mismo, apoyar a los trabajadores de la salud, sino también por llevar un espectáculo sin costo a millones de personas que ahora se encuentran en cuarentena, debido a la crisis provocada por el Covid 19.

Global Poverty Project, cada año, lleva a cabo el festival Global Citizen en Central Park, Nueva York; y desde 2015, el cantante Chris Martin se encarga de la selección del cartel. La edición de este año está programada para el 26 de septiembre y tendría como sedes la ciudad de Nueva York en EEUU, Europa, Asia, América Latina y Lagos. Sin embargo, se sumó este concierto One World: Together at Home, especialmente para apoyar a la OMS en su lucha contra la emergencia sanitaria por la que está atravesando el planeta.

El mega concierto reúne a unos 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países. Por un lado actuaron míticos de la música que ya estuvieron presentes en la histórica cita de 1985, como Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Stevie Wonder.

También hubo lugar para los ritmos latinos con Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, que se repartieron entre el concierto principal y las actuaciones previas.Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, entre otros, pusieron la vertiente mas “pop”, que unió a estrellas jóvenes con veteranas como Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion.

Entre los representantes europeos estuvo el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitieron el evento, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.