Santaolalla remasteriza «GAS» y trae al presente un álbum que considera «casi fotográfico»

EE.UU. El multipremiado músico y productor Gustavo Santaolalla remasterizó y publicó las 13 canciones que integran "GAS", segundo trabajo discográfico que editó en solitario en 1995 y con el que acompañó el desarrollo de la experimentación sonora de una década atravesada por el auge del grunge, catalizado por bandas como Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam.

"Es un álbum casi fotográfico y una ventana para asomarse a canciones que no pude mostrar. Algunas cosas que me ocurrieron en la última década me hicieron replantear esta situación y por eso salí a tocar en vivo temas míos", reflexiona Santaolalla en una entrevista con Télam.

Acrónimo de Gustavo Alfredo Santaolalla, "GAS" está disponible de manera gratuita en varias plataformas digitales (https://ditto.fm/santaolallagas) y aparece 13 años después de "Santaolalla" (1982), álbum debut como solista que fijó su acercamiento al punk y new wave de los ochenta.

El artista, que actualmente cumple la cuarentena en su casa de Los Ángeles, decidió traer "GAS" al sonido del siglo XXI y, con ello, también fueron revalidadas sus letras, como "Los tiempos no están cambiando"; "Un color", sobre el cambio climático; o las reflexivas "Boomerang" o "Un cuerpo extraño", que suenan contemporáneas incluso 25 años después de su lanzamiento.

"Hice el álbum de manera independiente y por eso es que hoy decidí remasterizarlo para traerlo al sonido actual. Es un trabajo que quiero mucho y tiene canciones para mí muy importantes", manifiesta el productor sobre el disco.