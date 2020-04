Ed Sheeran, Bruno Mars y Green Day en un festival benéfico

EE.UU. La compañía Warner Music Group llevará a cabo el "PlayOn Fest", su primer festival musical virtual, que se realizará los días 24, 25 y 26 de abril, desde las 13, hora argentina, y consistirá en la publicación de famosas actuaciones de Ed Sheeran, Bruno Mars y Green Day, entre otros artistas, a beneficio del Fondo Solidario de Respuesta contra la Covid-19, de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS).



Se trata de presentaciones de figuras entre quienes también destacan David Guetta, Coldplay, Cardi B, Janelle Monáe, Pablo Alborán y Twenty One Pilots, en festivales como Coachella, Lollapalooza, Primera Sound, Rock in Rio, o en escenarios como la Sydney Opera House, el Apollo Theater o The 02 Arena, de Londres, entre otros.

Según consigna la agencia DPA, la realización de este encuentro musical es posible a partir de la decisión de la empresa de abrir sus archivos y ponerlos a disposición del público en el canal de YouTube de Songkick.

El festival sólo podrá ser seguido de forma virtual y la información de los horarios de emisión de cada show estará disponible en la página www.playonfest.com.