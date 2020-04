Lanzaron el disco del concierto benéfico organizado por Lady Gaga y la OMS

Un disco compilado con las 79 canciones más destacadas del concierto benéfico del sábado pasado "One World: Together at Home", fue lanzado en plataforma digitales, con fines solidarios.

El álbum reúne las actuaciones de Paul McCartney, Los Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder, Taylor Swift, Billie Eilish, Sam Smith, Christine & The Queens, y los latinos Maluma, Luis Fonsi, Sebastian Yatra y Jennifer Lopez, entre otros.

El concierto fue organizado por la entidad Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud y la artista Lady Gaga, y logró reunir casi unos 128 millones de dólares, que serán destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus y la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.

Ahora, los organizadores aspiran a ampliar esa cifra a partir de las ventas obtenidas en cada reproducción por streaming del compilado.

"Con el aporte de los artistas, discográficas y plataformas, la iniciativa seguirá generando ingresos para apoyar a los profesionales de la salud que están trabajando en todo el mundo para salvar vidas", explicó la organización en un comunicado que replica la agencia EFE.