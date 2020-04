Muestra virtual: Artistas cordobeses se unirán para intervenir barbijos

Un grupo de artistas plásticos de Carlos Paz y otras ciudades de la Provincia de Córdoba se encuentra trabajando para realizar una muestra virtual de barbijos intervenidos. El coordinador del proyecto es Miguel Ángel Gatti, quien consideró de vital importancia «plasmar los tiempos que se están viviendo en un soporte que es sumamente representativo».

La convocatoria se lanzó esta semana, luego que fuese declarado el uso obligatorio de barbijos y tapabocas en diversas ciudades del país. Participarán artistas de la ciudad de Córdoba, San Francisco, La Pampa y hasta Brasil, quienes se sumarán a los pintores carlospacenses para conformar una exposición que se difundirá a través de las redes sociales.

«La idea es que sea abierta a todos los que quieran participar, que quienes tengan ganas nos envíen una foto con un barbijo intervenido por ellos, que no necesariamente tiene que ser pintado, sino que puede tener algún otro tipo de intevención. Los que me han mandado, son muy buenos trabajos y no es fácil pintar arriba de un barbijo»; destacó Gatti, quien adelantó: «Es una muestra virtual que se subirá a Internet, con fotos de cada uno de los barbijos».

Cada participante, deberá enviar una foto del barbijo, una breve reseña sobre la temática y el nombre de la obra. Para más información y contactarse con Miguel Ángel Gatti, comunicarse al 3541-655164 o vía Facebook.