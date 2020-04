Netflix: La vida es un milagro, una bella película

- Debe usted profesor, tener en cuenta que pronto se acaba el verano y durante 8 meses estará todo nevado...(le dice el viejo más viejo, al recién llegado)

Las altas cumbres que rodean a un pequeño pueblo de Turquía va escondiendo lentamente el cálido sol del verano.

Entre histriónica y real, así se desarrolla el film..."EL MILAGRO" que Netflix ofrece en estos días.

De repente pareciera que la imagen de Kusturica, pincel en mano, fueran dándole vida a estos personajes de una historia real.

Una vez mas el cine turco nos deslumbra con una historia llena de amor, simpleza y realidad.

Un profesor que abandona todo su bienestar en Ankara para cruzar montañas tras montañas donde no hay caminos, para enseñar a niños que no saben lo que es una escuela...

- Señor...señor..., le dice el guarda de un vetusto ómnibus que transitas por las empinadas cumbres...esta es la ultima parada!!!...

Y el pueblo???? pregunta el...

Alla atras de aquellas montañas....

No hay escuela...no hay nada...solo un simple profesor dispuesto a llenar de conocimiento y saberes a unos niños musulmanes que de los valores de las grandes ciudades no saben nada...

La historia es triste y risueña,,,

Entonces....profe, se va??? (le pregunta el patriarca)

Y si , claro....si no hay un lugar para dar clases...

Pero la vida da revancha y se consigue el dinero para hacer una escuelita...

Me quedo con una condición....(le dice el profesor a los hombres del pueblo)...que las niñas vayan a la escuela!!!

Palabras estas que golpean fuertes, en una sociedad profundamente patriarcal, pero el viejo patriarca del pueblo acepta...

La verdad que le llueven los ojos a uno, desde el comienzo al final...

BELLA,PERO BELLA PELÌCULA...se las recomiendo

EL MILAGRO por Netflix.

Antonio Ocatvio Muñoz