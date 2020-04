Los grandes festivales de cine proponen una alternativa por YouTube

Buenos Aires. Una veintena de festivales internacionales de cine, entre ellos los de Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián, ante la imposibilidad de realizar sus ediciones normales debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron el certamen digital “We Are One: A Global Film Festival”, que comenzará el 29 de mayo a través de la plataforma YouTube.

El festival durará diez días, según los organizadores Tribeca Enterprises y YouTube, y permitirá al público disfrutar de películas de todo el mundo, cuyos beneficios irán destinados al Fondo de Respuesta Solidaria a la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

El público no solo podrá conocer diferentes culturas a través de una nueva perspectiva, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que contribuyen a la asistencia a los afectados por la Covid-19, según consigna EFE.

“We Are One…” será un festival de cine digital inédito, que reunirá a una comunidad internacional de realizadores y realizadoras para presentar la programación del festival de manera gratuita para las audiencias de todo el mundo.

El festival contará con programación seleccionada por los festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia, entre otros, que ofrecerán al público historias procedentes de todo el mundo, proporcionando a los cineastas un altavoz en un escenario global.

Tribeca Enterprises es una compañía de narración multiplataforma fundada en 2003 por Robert De Niro y Jane Rosenthal, que ofrece a los artistas plataformas únicas que amplían la audiencia para sus trabajos y el acceso del consumidor a la experiencia de contar historias, películas independientes y producciones audiovisuales.

La compañía dirige una red de negocios de entretenimiento que incluyen el Festival de Cine de Tribeca, el Festival de Televisión de Tribeca y su área de producción de entretenimiento Tribeca Studios.