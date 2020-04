Casa Limón presenta a Delfina Cheb con «Milonga de las flores»

Como parte del próximo lanzamiento del disco Doce milongas de amor y un tango desesperado, de Delfina Cheb, el renombrado músico y productor Javier Limón presenta a la cantante argentina residente en Boston, quien es considerada como la Rosalía del Tango. La joven de 21 años reinventa en este trabajo la música argentina desde una nueva mirada, donde parecen bailar agarrados Carlos Gardel y Billie Eilish.

Como artista de Casa Limón, Delfina es el nuevo eslabón de una cadena de artistas producidos por Javier Limón, con nombres como Andrés Calamaro, Paco de Lucía, Buika, Alejandro Sanz, Jorge Drexler y Bebo Valdés, entre otros.

En esta oportunidad, Casa Limón presenta Milonga de las flores, single del álbum que será lanzado a finales de mayo de 2020, con un nuevo clip.

Dice Javier Limón: “Cuando Delfina canta, ya sea tango o milonga, con armonías de jazz o a ritmo de guaguancó, con flamencos o por chacarera, canta para el mundo y la frágil sutileza de su arte, sencillo y emocionante, nos inunda el alma y nos rompe el corazón”.

Dice Delfina Cheb: “Cuando Juan Luis Guerra llego a Berklee a tocar jazz se dio cuenta de que lo que más le pedían era que tocara merengue. Venir a Boston es lo que me hacia falta para entender que lo más hermoso que puedo compartir con el mundo es mi raíz tanguera y milonguera. Me gustaria dedicarle este disco a mis maestros, por guiar mi camino siempre y usarlo como una oportunidad de presentarme con lo que me siento mejor representada, mi raiz. Javier y yo esperamos que este disco pueda traer algunas flores de esperanza a este mundo y que podamos aprender a cuidar un poco nuestra tierra y de donde venimos”.

Los músicos que acompañan a Delfina en Doce milongas de amor y un tango desesperado -y en su gira internacional- no son solo los habituales de Casa Limón como Limón Jr. al piano, el percusionista flamenco Piraña o el bajista afrocubano Dany Noel, sino también una cuidada selección de los mejores músicos argentinos de tango y milonga de la actualidad, liderados por la guitarra de Horacio Avilano y el bandoneón de Lautaro Greco, intérpretes que han nutrido de argentinidad al tronco tanguero de la grabación. Cierra la cuadrilla el uruguayo Nando Michelin, quien toca al piano la Milonga Dulce, con letra de la genial poetisa Dulce Chacón.

Acerca de Delfina Cheb

A los 18 años de edad Delfina Cheb se ganó una beca para realizar su doble licenciatura en Composición de Jazz y Performance vocal en la prestigiosa Berklee College Of Music. Allí, exploró la música folk de distintos lugares del mundo al igual que el jazz. Estudió y participó en masterclasses con grandes músicos tales como Kenny Werner, Francisco Mela, Luciana Souza, Kurt Elling, Dominique Eade y Toninho Horta. En la actualidad se encuentra realizando su master en Contemporary Improvisation liderado por el prestigioso New England Conservatory y presentará su primer álbum con el consagrado productor Javier Limón para el sello Casa Limón en Mayo 2020.

Acerca de Javier Limón

Javier Limón es compositor, productor y guitarrista especializado en flamenco, jazz, latin jazz y músicas del mundo. Formado en el Real Conservatorio de Madrid ha desarrollado su carrera por todo el mundo componiendo y produciendo para artistas tan diversos como Paco de Lucía, Wynton Marsallis, Joe Lovano, Caetano Veloso, Joaquín Sabina, Serrat, Tom Harrel, Alicia Keys, Enrique y Estrella Morente, José Mercé, Bebo y Chucho Valdés, Nick Lowe, Jorge Drexler, Andres Calamaro, Fito Paez, Rosa Pasos, Avishai Cohen, Buika, Diego El Cigala, Mariza, o Anoushka Shankar entre muchos otros.

Más de 1000 músicos en sus más de 100 producciones con las que ha conseguido multiples reconocimientos entre los que destacan sus 10 Grammys, más de 20 discos de oro y platino, premio ONDAS, premio Rolling Stone y premio Women Together de las Naciones Unidas.

Como guitarrista ha participado en los festivales más importantes del mundo como North Sea Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Barcelona Jazz Festival, Madrid Jazz Festival, Vitoria Jazz Festival, Midem Festival en Cannes, Jazz Festival de Estambul, Norwich Jazz Festival o Ashdod Mediterranean Festival.

En el cine ha trabajado con Fernando Trueba, David Trueba, Pedro Almodovar o Agustín Díaz Yanes, Asghar Fajardi.

Como comunicador en radio y televisión ha presentado los programas Entre2aguas de TVE y UN LUGAR LLAMADO MUNDO de Canal +, ambos con gran repercusioón y reconocimiento.

Actualmente combina sus actividades como director de Berklee Latino y el Instituto de Músicas del Mediterráneo de Berklee College of Music con la dirección de su propio sello discográfico y productora audiovisual CASA LIMON, desarrollando proyectos especiales de gran calidad como el documental “Volando” en colaboración con Iberia o el desarrollo de nuevo joven talento en colaboración con Sony Music Latin.