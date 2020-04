Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John en «One World: Together at Home»

EE.UU. Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud han anunciado para el 18 de abril “One World: Together at Home”, un especial de dos horas en medio de la pandemia de coronavirus que se transmitirá simultáneamente en todo el mundo en ABC, CBS y NBC (entre muchas otras plataformas sociales), y será presentado por los anfitriones del primetime de esos tres canales: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Entre las redes y plataformas que transmiten el especial, además de ABC, CBS y NBC, figuran las señales de ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros.

El armado del especial contó con la participación de Lady Gaga, quien estuvo presente en una conferencia de prensa de la OMS ayer por la mañana para anunciar que ha ayudado a recaudar USD 35 millones en los últimos siete días para la organización.

“One World: Together at Home” contará con las actuaciones de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma.



También participarán Keith Urban, Kerry Washington y David Beckham.

La iniciativa fue creada en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS que brindas equipas a los trabajadores de atención médica de primera línea en todo el mundo, con máscaras, batas y otros elementos esenciales, y a organizaciones benéficas locales que brindan alimentos, refugio y atención médica a los que más lo necesitan.