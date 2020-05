La Mona echó a todos sus empleados y se armó la polémica

Córdoba.- Emulando la letra de uno de sus éxitos cancioneros ("Telegrama de despido"), "la Mona" Jimenez, echó a todos sus empleados enviándoles justamente un telegrama para desvincular formalmente a cada uno de ellos.

La empresa, del cuartetero cordobés, cuenta con 45 empleados en blanco, entre músicos, plomos, sonidistas, fotógrafos y técnicos. A dos meses sin actividad, ellos cobraron sus sueldos de marzo y abril, según señala el sitio de noticias del espectáculo Cuarteteando. Cada trabajador podrá disponer de un dinero acorde a su antigüedad para afrontar la crisis, independientemente de lo que ocurra con la actividad musical.

“En nuestra actividad hemos sido los primeros en parar y seremos los últimos en arrancar. Indudablemente no hay cuerpo que aguante a esa situación”, dijo el abogado del artista.

Por otra parte, el letrado indicó que esta decisión no implica que “La Mona” se baje de los escenarios. “Esta pandemia no puede bajar a un artista de la trayectoria de “La Mona” Jiménez. Él se va a bajar de los escenarios cuando él quiera, no cuando las circunstancias se lo pidan”, aseguró.



Un telegrama de despido

Que me decía que no fuera a trabajar

Que me dejaba sin presente ni futuro

A mí familia sin orgullo y dignidad

Un telegrama de despido

y como un niño me puse a llorar...

Como si fuera un desperdicio, un trapo viejo

así me echaban a la calle sin dudar

A quién le importa mi sufrimiento

si en la estadística, solo soy uno más

Como le explico a mi familia

quizás mañana pueda faltar el pan"

Parte de la letra del tema de La Mona