El elenco de «Volver al futuro» y su mágica «solución» para la pandemia

EE.UU. El reparto de «Volver al futuro» se reunió el lunes en un evento especial convocado por el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en Frozen y que ha organizado antes el reencuentro de The Goonies, otra película mítica de 1985, para recaudar fondos por la crisis del coronavirus.

La reunión de «Volver al futuro» incluyó a los protagonistas, Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson -quienes en la película interpretan a Marty McFly, al Doc Emmett Brown y a Lorraine McFly, respectivamente- así como al director Robert Zemeckis, al guionista Bob Gale, a las actrices Mary Steenburgen (Clara Clayton en la tercera película de la saga) y Elisabeth Shue (Jennifer Jane Parker) y al cantante y compositor Huey Lewis.

El reencuentro formó parte de la serie Reunited Apart, puesta en marcha por el propio Gad durante el confinamiento. La semana pasada se reunió el equipo de The Goonies en un especial en el que también participaron Steven Spielberg, productor de la película, y Cyndi Lauper, cantante de la banda sonora.

Durante la emisión se habilitó un enlace para hacer donaciones a organizaciones solidarias por la crisis del coronavirus.

Al decir que ha visto el filme “no menos de 350 veces”, Josh Gad primero llamó a Lloyd por teléfono con la falsa pretensión de hablar sobre la serie de 1978 Taxi, en la que el actor interpretaba a un ex-hippie devenido taxista.

Sin embargo, las conversación rápidamente giró a recordar el tiempo pasado rodando el clásico de ciencia-ficción estrenado en 1985.

Este año se cumple el 35 aniversario del estreno de la cinta, convertida en una de las ficciones de culto de los años 80 y que ha sido influencia de otras producciones, videos musicales e incluso dibujos animados, como Rick & Morty.

“Caminos, a donde vamos, ¡no necesitamos caminos!” exclamó Lloyd, citando la famosa frase que pronunciaba el Doc antes de emprender un viaje en el tiempo a bordo del De Lorean.

Luego se unió a la conversación Micheal J. Fox, para hablar sobre su amistad duradera a través de los años y de la relación entre sus personajes, Marty McFly y Doc Brown.

Acto seguido se unió Lea Thompson: “Los extraño”, dijo al ver en la pantalla a sus compañeros de reparto.

“Realmente no tenía idea de que esta película todavía tendría gente que quisiera hablar de eso, eso es increíble”, agregó.

Al notar que había muy pocas escenas en las que aparecieron los tres juntos a través de la trilogía, Gad preguntó si podían recordar de cuál se trataba. Lea recordó una escena filmada en el garaje, agregando que era “extraño” que ella y Lloyd no tuvieran escenas juntos pese a haber rodado juntos seis películas y de su larga amistad.

Gad luego les hizo unas preguntas a las tres estrellas, y Fox comenzó preguntándole a Thompson qué versión de la madre de Marty a lo largo de la trilogía era su favorita.

"Eso es difícil porque todas fueron geniales”, comenzó. “Creo que la joven Lorraine. La interpreté durante más tiempo y estaba completamente loca. Es un empate entre esa y la madre borracha”.

Luego, el trío recreó algunas escenas de la película, incluido el momento en que Marty despierta en el pasado y descubre que su madre se enamoró de él.

Luego se sumaron a la charla el director Robert Zemeckis y el escritor Bob Gale. Zemeckis mostró los increíbles accesorios de la película, incluidas las famosas zapatillas y el overboard de Marty.

Posteriormente se sumó Mary Steenburgen, Clara Clayton en la parte III de la saga, quien reveló que en realidad montó un caballo hasta el tren en movimiento en una de las escenas más emocionantes de la tercera entrega de la trilogía, ambientada en el Viejo Oeste, antes de que su doble interviniera para completar el salto del caballo al tren.

Luego se unió a la videollamada Elisabeth Shue, la novia de McFly en la saga. “Oh, te ves genial”, exclamó Fox cuando apareció en la pantalla.

También participó en la llamada Huey Lewis, cuyo tema “Power of Love” estaba en la banda sonora y se convirtió en un gran éxito.

Gad luego compartió el foco de atención con el director J.J. Abrams, un gran fanático de la saga, que dijo estar encantado de poder “unirse a la diversión”.

Abrams preguntó quién sabía el título original de la película, y Thompson dijo que el estudio quería que se llamara Spaceman from Pluto. Gale y Zemeckis relataron cómo tuvieron que luchar contra el estudio Universal sobre el título de la película, y Lewis habló sobre cómo no tenía idea de qué escribir para una película sobre viajes en el tiempo, por lo que escribió el clásico “Power of Love”.

Gad luego le preguntó al grupo qué les gustaría ver si alguna vez se hacía una cuarta película.

“Me gustaría que pudieran volver a enero para advertirnos sobre el coronavirus”, dijo Thompson.

Bob Gale sugirió que podría ser un filme en el que Doc y Marty descubren que se está haciendo otra película e intentan detenerla. Sin embargo, Zemeckis aseguró que si hubiera una idea para otra película, ya la habrían hecho.

La reunión terminó con las estrellas de Back to the Future: The Musical interpretando “The Power of Love” y una aparición especial de Claudia Wells (la novia de McFly en la primera película), quien reveló que quería conocer a Elisabeth Shue, quien se quedó con el papel en la segunda entrega.

Tras la trasmisión del episodio, un fanático se preguntó dónde estaba Thomas F. Wilson, quien interpretó varias versiones de Biff Tannen. Gad respondió diciendo que Wilson fue una de sus primeras llamadas y que trató y trató de llevarlo al programa. La aversión de Wilson a hablar sobre la franquicia es conocida: el actor dijo en varias oportunidades que considera agotador responder siempre las mismas preguntas.