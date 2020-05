Stevie Wonder cumple 70 años: De niño prodigio a estrella mundial

Stevie Wonder es una de las máximas figuras de la música. Un arquitecto que construyó su propio estilo, basado en los cimientos del funk, soul, jazz y R&B. Su obra marcó a la cultura estadounidense y llegó al mundo con canciones que perduran al paso de los años.

Los números no mienten: ganó un total de 25 premios Grammy y tiene más de 100 millones de discos vendidosa nivel internacional. «Stevie hizo la traducción de la canción negra, que estaba muy tomada por el góspel, el blues, el soul, el jazz, es decir por ciertos géneros o subgéneros, al pop masivo, al pop que escuchabany venían escuchando los blancos», describió Edgardo Scott, autor del libro Por qué escuchamos a Stevie Wonder.

Noticias Relacionadas El Indio Solari volvió en forma de holograma

Stevland Hardaway Morris, su verdadero nombre, llegó al mundo el 13 de mayo de 1950, en Saginaw, Míchigan. Nació prematuro y tuvo que ser trasladado a una incubadora, cuyo ambiente rico en oxigeno impidió el desarrollo de las retinas y lo dejó ciego."El hecho de que un hombre carezca del uso de sus ojos no significa que carezca de visión", sostuvo Stevie Wonder en relación a su poderosa imaginación.

Fue un niño prodigio. A los cuatro años comenzó a tocar el piano y la armónica. Cantaba en el coro de la iglesia donde deslumbraba con sus condiciones. Por parte de un amigo, hermano de Ronnie White, integrante de The Miracles, el pequeño Stevie llegó a los oídos del dueño del sello Motown.

Berry Gordy quedó maravillado y rápidamente le propuso un contrato discográfico. Con 12 años entro al estudio para dale vida a su debut, The Jazz Soul Of Little Stevie (1962). Al poco tiempo salióTribute To Uncle Ray (1962), en homenaje a Ray Charles. «Fingertips» fue uno de sus primeros temas exitosos.