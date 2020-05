Los hermanos Cohen harán una remake de Scarface

EE.UU. En 1932, el reconocido Howard Hughes producía una película de gangsters, dirigida por Howard Hawks, llamada Scarface. En 1983, el maestro Brian De Palma hace uno de los clásicos indiscutidos del cine de gangsters, con una actuación de Al Pacino que rompía todos los moldes. Como todo clásico, la cinta de Brian De Palma debería haber sido recordada como algo impoluto e intocable.

Pero no, la moda desenfrenada de hacer remakes y poder vender una película no por lo que es, sino por la fama de su obra original, se cobra otra víctima: Scarface va a tener una nueva remake (o reboot, como le dicen ahora) a manos del director Luca Guadagnino, que tiene en su haber películas como Call Me by Your Name, un drama romántico, y la remake de Suspiria, el clásico del giallo dirigido en 1977 por el maestro Dario Argento.

El guión de esta nueva adaptación está en manos de Joel y Ethan Coen, conocidos por películas como The Big Lebowski, No Country for Old Men o Fargo, entre otras. Los escritores cambiaron las calles de Miami, donde transcurría la acción de la cinta con Al Pacino, por la parafernalia de Los Ángeles.

Para apaciguar las aguas de las críticas y de la gente que sale a decir que no era necesaria esta remake (como con la gran mayoría de las remakes), los hermanos Coen dijeron que no se trata de una adaptación de la película de Brian De Palma, sino de una nueva interpretación de las dificultades de un inmigrante en EE.UU.

Aún queda por saber quién tendrá la valentía de arriesgar su carrera para reemplazar la gran actuación de Pacino. Algunos rumores hablaban de Diego Luna, pero aún no hay nada confirmado sobre quién agarraría esta papa caliente que los haters ya están esperando con tenedor y cuchillo en mano.