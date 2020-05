Netflix donará 40 millones de pesos para ayudar a técnicos de la industria audiovisual argentina

El dinero, que beneficiará por única vez con 35.000 pesos a más de mil trabajadores, será canalizado a través de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que publicará en las próximas horas los requisitos para postularse y será el encargado de dar transparencia a la operación.

Por Nicolás Biederman

(Télam)



Netflix aportará 40 millones de pesos para ayudar a técnicos y personal de soporte de la industria audiovisual argentina perjudicados por el freno de la actividad en el marco de la pandemia mundial de coronavirus, según confiaron a Télam voceros del gigante del streaming.



El dinero, que beneficiará por única vez con 35.000 pesos a más de mil trabajadores, será canalizado a través de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que publicará en las próximas horas los requisitos para postularse y será el encargado de dar transparencia a la operación.



El bautizado “Fondo de Ayuda Covid-19 para la Industria Cinematográfica y Audiovisual”, cuenta con la venia del Ministerio de Cultura de la Nación, del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (Incaa) y de los sindicatos del cine y de la televisión (Sica y Satsaid), aseguró a esta agencia el veterano productor y distribuidor Bernardo Zupnik, presidente de la Academia de Cine.



“El vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, Paco Ramos, me envió una nota preguntándome si la Academia estaba dispuesta a ocuparse de hacer las donaciones y sobre todo el control para que le llegue a gente que realmente esté desocupada en este momento”, relató Zupnik, quien aseguró que el comité ejecutivo que lidera considera “un orgullo” poder ocuparse de administrar la ayuda.



El “fondo Netflix”, unos 590.000 dólares a cambio oficial, forma parte de una suma más grande de alrededor de 30 millones de dólares que la compañía norteamericana lleva donando en las últimas semanas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, India, Brasil, México y Colombia.



En México y España, por ejemplo, el monto de la ayuda a técnicos de la industria fue de 1.000.000 de dólares, mientras que en Colombia fue de 500.000 de la misma moneda.



De acuerdo con Zupnik, en Argentina podrán aspirar al beneficio aquellos trabajadores del área técnica y de soporte del ámbito privado independiente, que no estén ligados a una producción suspendida de Netflix (para ellos la ayuda llegará directamente desde la compañía) y cuyo salario máximo sea de 85.000 pesos.



“Van a poder postularse utileros, escenógrafos, directores de producción, cámaras, sonido, maquillaje y locaciones, entre otros”, especificó el presidente de la Academia respecto de algunos de los más de 200 perfiles de una producción de cine o series que estarán comprendidos en la asistencia.



Se trata de trabajadores que suelen cobrar por semana o por proyecto y que hoy están entre los más afectados de la industria.



Por información suministrada por los sindicatos de la actividad se calcula que hay más de 700 trabajadores de cine y unos 350 del ámbito televisivo que podrían ser beneficiarios de la ayuda.



Los detalles y criterios de selección para aplicar a este apoyo, entre los que se encuentra la capacidad de demostrar antigüedad de al menos el último año en la actividad, estarán disponibles en https://academiadecine.org.ar/fondoayuda y los postulantes podrán inscribirse desde el 25 de mayo por un lapso de dos meses o hasta que se hayan asignado todos los fondos.



Un comité evaluador conformado por un representante de la Academia de Cine (el propio Zupnik o el vicepresidente segundo Juan Vera) y otro por el Incaa, en este caso el presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, Fernando Juan Lima, serán los encargados de considerar los formularios de los solicitantes del beneficio.



“Todos los trabajadores que hayan estado en alguna producción que esté en preproducción, filmación o posproducción ya sea una película o serie de ficción, documental o animación tienen derecho a inscribirse”, dijo Zupnik, quien explicó que “a los siete días se le comunicará al beneficiario si su solicitud fue aceptada”.



El presidente de la Academia aseguró que “Netflix no puso condiciones” a cambio de la donación, a excepción de que el organismo se asegure de que el dinero llegue específicamente a quienes más lo necesitan y de brindar transparencia al destino de los fondos.



“La persona que reúna los requisitos que está pidiendo la página de la Academia va a poder postularse. Vamos a entregar hasta la última moneda, por operación bancaria, depositándole al trabajador en su tarjeta y todo va a constar en los libros de contabilidad de la Academia y cualquiera que quiera controlar lo va a poder hacer”, explicó Zupnik, quien añadió que todos los beneficiarios van a “cobrar lo mismo”, sin distinciones.



Finalmente, el presidente de la Academia calificó de “preocupante” la situación en el sector producto de la pandemia, y que el organismo “aceptaría ser intermediario” para entregar otras colaboraciones “si hay alguna empresa privada que desee brindar fondos para beneficiar a los trabajadores”.



A través de un comunicado de prensa, en tanto, el ministro de Cultura de la Nación, el cineasta Tristán Bauer, afirmó que consideraba “muy importante” la medida impulsada por Netflix y consideró “bienvenidos y necesarios” los esfuerzos para ayudar en este momento a los “trabajadores de la cultura”.



“La cultura de la solidaridad nos permitirá salir fortalecidos de estos momentos difíciles para que, más temprano que tarde, podamos volver a encontrarnos y estar orgullosos del camino que hemos tomado, que es el de cuidar la vida", declaró Bauer.