Freddy Villarreal recordó su dura pelea con Gerardo Sofovich

Buenos Aires. Lourdes Sánchez sorprendió con una picante pregunta que le hizo a Freddy Villarreal al aire de PH: Podemos Hablar, donde instó al humorista a contar si era verdad que se había agarrado a piñas nada menos que con Gerardo Sofovich.

"Hay algo que necesito que vos lo cuentes porque sos un gran contador de anécdotas. Nunca te lo pregunté. ¿Qué pasó con Gerardo Sofovich, lo cagaste a piñas?", lanzó la bailarina sin tapujos.

"Primero, que Dios lo tenga en la gloria. Mi respeto y amor de siempre. Ahora, hecha esa salvación, la primera semana que trabajé con Gerardo, él tenía una manera de trabajar muy exigente, creo que todo el mundo conoce esto. En una escena yo le dije 'Gerardo, yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar'. Y el me respondió: '¿Cómo? Sos un desagradecido'. Se escucha que cae un auricular y viene por la puerta del estudio Gerardo", comenzó Freddy a la hora de contar esa inolvidable la anécdota.

El intercambio se desarrolló de la siguiente forma (Villarreal imitando su voz y la del histórico conductor):

-G: Repetime lo que acabás de decir. Sos un desagradecido. Ayer hablé con vos por teléfono, ¿qué te dije?

-F: No lo voy a decir.

-G: Decí qué te dije delante de la gente, no seas desagradecido.

"Me había dicho una cosa muy linda de mi trabajo, de mi profesión, y yo por respeto a mis compañeros que quizás en esa semana no corrieron esa suerte, por una cuestión de respeto y atino dije 'no me acuerdo, Gerardo". En caliente. Y eso lo puso muy mal, no reconocerle que él, con lo que quizás le costaba halagar a alguien mano a mano, me había dicho algo lindo", explicó a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

"Se enojó tanto que se me vino encima. Yo me saqué la peluca y me planté. Y en el momento en que me voy a defender, ya nos vamos a tranzar a las piñas, sale Gustavo, su hijo, diciendo 'paren, paren, paren'. Nos separa. Yo tiro la peluca, me voy al camarín y Gustavo me golpea la puerta. Me dice 'no pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre, me cagué de risa'", continuó relatando el humorista. Y resaltó: "Imaginate que era mi ídolo, en la primera semana de trabajo".

¿Cómo concluyó la historia? "A la media hora me llama Gerardo. Sentado, el estudio parado, una persona que le sostenía el cigarrillo, me dice: '¿Estás para grabar?' 'Sí, estoy para grabar', le dije yo. 'Grabemos', remató él".