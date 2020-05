Por problemas técnicos, reprogramarán el show de Pedro Aznar

País. El show "A la carta" que ofrecía esta noche el músico Pedro Aznar por streaming debió ser suspendido tras la interpretación del sexto tema, por problemas técnicos, y será reprogramado para una nueva fecha que anunciará hoy.

Así lo confirmó la empresa Ticket Hoy, encargada de la organización del concierto, cuyas entradas eran destinadas a beneficio de la Fundación Si, luego de los innumerables inconvenientes registrados desde el inicio de la transmisión.

Hasta el momento de la suspensión del show, anunciado para las 21.30 pero iniciado con demora por el anuncio presidencial en torno a la extensión de la cuarentena, el artista había logrado apenas mostrar una paleta de la variedad de estilos y del amplio dominio que tiene de distintos instrumentos.

En tal sentido, al inicio con la versión en castellano de "God only knows", de The Beach Boys, al piano; le siguió "Zamba del carnaval", del "Cuchi" Leguizamón; y la propia "Amor de juventud", ambos en bajo.

Con guitarra acústica, Aznar continuó con "Vos sos mi amor", una adaptación de una canción de David Gray; y un homenaje a Víctor Jara, al que definió "una de las voces poéticas más hermosas, más potentes y más lúcidas de América latina para el mundo", con "Deja la vida volar".

Si bien hasta ahí ya habían ocurrido varios cortes de transmisión, de los que el propio músico estaba al tanto, se tranquilizaba a los espectadores con el anuncio de que el recital completo iba a estar disponible en esa misma página durante 12 horas para volver a verlo sin inconvenientes.

Sin embargo, cuando el artista ensayaba su notable interpretación de "Because", de The Beatles, la que realiza tres veces distintas con piano, guitarra eléctrica y bajo, respectivamente, y distintos tonos de voz, y las va acoplando a través de un loop, las interrupciones se volvieron más frecuentes.

Finalmente, la imagen se perdió del todo y durante más de media hora un cartel rezaba que había inconvenientes técnicos y que se retomaría la transmisión cuando se solucionaran; para luego informar que se reprogramaría la fecha, que mañana se conocerían los detalles y que estaba abierta la posibilidad de devolver la entrada.

Lo cierto es que hasta entonces, Pedro Aznar estaba regalando una relajada escena doméstica, algo reforzado por la presencia en primer plano de sus gatos, con comentarios sobre cada uno de los autores o canciones que abordaba.

Las personas conectadas para disfrutar del espectáculo acompañaron al artista con comentarios on line, en un primer momento arengando al artista antes de iniciarse la transmisión; luego celebrando cada canción, pero también advirtiendo sobre los problemas de conexión.

Finalmente, en el largo período en que se cortó la transmisión y se esperaba algún anuncio, se mezclaron los chistes al respecto, las chicanas políticas, los mensajes de apoyo al artista y de comprensión de lo que estaba ocurriendo, y algunas pocas quejas a la empresa que cobraba entrada.

Por supuesto, que los comentarios negativos eran cruzados por los fans, quienes ante las protestas por las demoras en solucionar el problema recordaban que no había otra cosa para hacer o lugar para ir en esta noche de cuarentena obligatoria; y ante los pedidos para que devuelvan el dinero de la entrada remarcaban que era a beneficio de una fundación que atiende a personas vulnerables.

Los shows por streaming son un nuevo fenómeno que tomó inusitada fuerza a raíz de la suspensión de espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus.

A la falta del calor que le puede aportar al espectáculo la presencia de público y la consecuente interacción con el artista; esta nueva modalidad también tiene para resolver cuestiones relacionadas con la conectividad, tal como quedó demostrado hoy.

Obviamente, la iluminación o la ausencia de asistentes de escenario también quedan como aspectos difíciles de sortear de acuerdo a lo visto hasta ahora.