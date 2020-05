Alberto Fernández saludó a Bob Dylan por su cumpleaños

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández saludó ayer al cantautor estadounidense Bob Dylan con motivo de su cumpleaños 79, y destacó que la poesía del artista "sigue soplando en el viento".

"Cuántas veces puede un hombre volver la cabeza, fingiendo que simplemente no ve?...", citó Fernández, desde su cuenta de Twitter, el primer verso de "Blowin' in the wind", la canción de Dylan editada en el disco "The Freewheelin' Bob Dylan" de 1963.

En su salutación al poeta, que fue reconocido con el premio Nobel de Literatura en 2016, el mandatario expresó: "Aquí, en este extremo de América, tu poesía sigue soplando en el viento".