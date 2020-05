«Amo Carlos Paz» dijo Facundo Mazzei en el vivo de Turismo

En el ciclo virtual de charlas “Villa Carlos Paz En Vivo” que lleva adelante el gobierno a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes hoy el actor y bailarín Facundo Mazzei estuvo dialogando en vivo con el animador Darío "Grillo" Grupenmajer.

"Esta cuarentena la tomé como una oportunidad y dije algo tengo que aprender. Entonces hice viodeollamadas y empecé a hacer buñuelitos, guiso, que es re difícil, Hice cosas elaboradas que yo era un desastre en la cocina. Un par de cosas se me quemaron y las tuve que tirar, y ahora volví a intentare y salió. Ya tengo maña" aseguró el artista.

"Además empecé a leer un poco más. Cosas ocultas no, afloraron más cosas que me gustan hacer como escribir o compiner, hice cinco temas real terminados como tiene que ser. De hecho ayer terminé el último y me dijeron que estaban buenísimo. Están saliendo cosas re productivas".

"Yo siempre elijo en mi laburo lo que disfruto, y este es un nuevo camino que le tengo que dar prioridad que si no le presto atención no se si va a dar tantos frutos. Va de la mano del teatro, o no voy a hacer cualquier cosa o alguna cosas muy distinta a lo que estoy haciendo" afirmó entre otras afirmaciones de la entrevista.

Mañana será el turno de Freddy Villareal a la 20 horas. Días atrás más de 4000 personas acompañaron el encuentro con el humorista cordobés Fernando "Flaco" Pailos, a través del instagram oficial: @villacarlospazoficial. Él fue el más reciente de los invitados a esta propuesta por la que ya pasaron Pedro Alfonso, Mica Viciconte, Camilo Nicolás, Flavio Mendoza, Karina "la princesita", entro otros reconocidos artistas del plano nacional.