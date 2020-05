XXL Irione lleva el Himno Nacional hacia las calles del rap

Buenos Aires. El popular rapero XXL Irione estrenará hoy la primera versión en formato rap del Himno Nacional Argentino en una aventura que, confiesa, fue inspirada por lo hecho por Charly García hace 30 años.

"Yo era chiquito pero me acuerdo que al principio Charly fue muy criticado por su versión del Himno, pero con los años marcó una generación y su nombre aparece ligado a nuestra canción patria", dice XXL Irione durante una entrevista con Télam.

Y en busca de replicar esa apuesta, arriesga que "el hecho de que los chicos escuchen una versión de rap del Himno puede hacer que digan 'qué bueno, me siento re-identificado'".

"Quiero que los chicos –propone XXL Irione- se acerquen más a sus colores, a su patria, a su nación. Me parece una linda forma de colaborar para que, en un momento tan difícil como el actual, los chicos se introduzcan más en lo que es el amor por su país porque no me gusta usar la palabra patriotismo".

Nacido en 1986 en la ciudad del sur de conurbano bonaerense de Wilde bajo el nombre de Juan Manuel Fernández Maciuk, XXL Irione es uno de los nombres históricos y salientes del rap en la Argentina.

Su canal de YouTube cuenta con más de 80 videos que acumulan más de 140 millones de reproducciones, grabó con El Pepo, Pilsen, Dread Mar I y Néstor en Bloque y fue elegido por sus colegas californianos de Cypress Hill para abrir sus presentaciones en la Argentina.

El autor y vocalista asume que la idea de encarar la visita en clave de rap a la canción patria surgió de una convocatoria de la Usina del Arte para una campaña que reunirá a distintos artistas de diversos géneros (entre ellos Hugo Rivas, Esteban Falabella, Walter Ríos, Ache Rey, Sandra Luna, Néstor Fabián, Barbie Martínez, Mariano Loiácono, Déborah Dixon, Pato Sardelli, Fede Berdullas de Ser) interpretando cada quien una estrofa del Himno.

"Y a mí se me ocurrió ir más allá y me dije por qué no arrimar a la cultura urbana allí hasta donde llegó el rock gracias a ese ícono que es Charly García", especifica.