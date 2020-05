En un emotivo video, Julio Bocca presentó a estrellas del ballet desde sus casas

Mundo. Un video protagonizado por ocho parejas de bailarines estelares de Chile, México, Panamá, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Perú y Argentina está recorriendo el mundo porque reproduce, desde la casa de cada uno de los intérpretes a causa de la pandemia de coronavirus, una versión reducida de una de las piezas más emotivas del ballet clásico y cuenta con la presentación del máximo artista argentino de la danza, Julio Bocca.

"'Cascanueces' fue creado en los teatros imperiales entre 1891 y 1892, con coreografía de Petipa e Ivanov, y la música compuesta por Tchaikovsky", comienza Bocca en los primeros segundos del video que fue publicado en las redes sociales de la Fundación que lleva su nombre y en las que reúne a más de 50.000 seguidores.

Luego, Bocca invita: "Quiero presentarles a estas parejas de diferentes compañías de toda América que van a interpretar el grand pas de deux del segundo acto. Espero que lo disfruten muchísimo. Y a aguantar ahí, que de esta cuarentena salimos entre todos y juntos. Los quiero mucho, fuerza y vamos arriba".

"Tenía ganas de hacer algo así, pero esta pieza no fue idea mía sino de José Manuel Ghiso, una de las primeras figuras del Ballet de Santiago de Chile", dijo Bocca a Télam desde su casa de Uruguay, y agregó: "Cuando me invitó a participar, acepté, por supuesto, y lo que se me ocurrió fue incorporar información histórica sobre este ballet que acompañara a una obra que es maravillosa, con esa música de Tchaikovsky que es impresionante y te pone los pelos de punta".

"Cuando vi la versión editada, me fascinó y lo vengo compartiendo con amigos y conocidos de todo el mundo. ¡Hasta Japón llegó!", dijo Bocca.

El máximo bailarín argentino decidió acompañar la idea de los intérpretes chilenos, así como ha participado de otras producciones a la distancia en los últimos dos meses desde que se decretó el aislamiento por el coronavirus, movido por el compromiso de acompañar, ayudar y sostener emocionalmente a los artistas de todo el mundo en este momento de parate radical: ha dado clases a estudiantes y profesionales, ha ofrecido conferencias, ha llamado por teléfono a personas que necesitaban de una palabra de aliento: "En la medida de mis posibilidades, trato de estar", apuntó.