El detrás de escena de los nuevos videos de «Casados con hijos»

Buenos Aires. Luego del éxito televisivo por la pantalla de Telefe, los protagonistas de «Casados con hijos» tenían previsto realizar una serie de presentaciones en el teatro Gran Rex. Sin embargo, por la cuarentena obligatoria debieron posponer las funciones para enero del 2021. Para calmar la ansiedad de los fanáticos, Guillermo Francella, Flor Peña y los hermanos Darío y Luisana Lopilato grabaron unos divertidos episodios para las redes sociales.

La semana pasada, los actores publicaron en Instagram el episodio titulado “Flor de Pepeandemia", que fue adaptado a las circunstancias del aislamiento y muestra a la familia Argento comunicándose por videollamada. Una “videochantada”, como eligió Flor para referirse con humor al capítulo, escrito por Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky, y editado por Renzo Berecoechea.

Pero grabar a la distancia no fue una tarea fácil, así lo dejaron en evidencia en un nuevo video en el que muestran el detrás de escena de los actores que utilizaron la plataforma Zoom para tener el encuentro virtual. El problema fue que Darío no podía conectarse y estuvo un rato largo intentando mientras sus compañeros lo esperaban y se reían de toda la situación.

“Darío, pero estamos todos acá, ¿respetaste las minúsculas y las mayúsculas? No podés no entrar”, le dijo Francella a su compañero. “Y bueno, sino el mierda se quedará afuera”, contestó Peña entre risas. Luisana llamó a su hermano para poder darle las instrucciones: “Darío, ¿cómo no vas a poder entrar? Esa no es la contraseña, a mí me pasó lo mismo. Escuchá, entra, poné el ID de la reunión...”.

Guillermo y Florencia no paraban de hacer bromas sobre los problemas que tenía su compañero para conectarse a la plataforma. “Se lo comió Coki”, dijo la actriz. “Como los quiero a los Lopilato”, agregó su colega que luego preguntó con indignación: “¿Por qué no puede entrar?”. Sin pelos en la lengua, Flor le respondió: “Porque es tarado”.

Luego de un largo periodo, finalmente Darío pudo sumarse a la reunión por Zoom. Pero cuando estaban por empezar a realizar el sketch, Luisana se desconectó por un problema de conexión. Cuando lo pudo solucionar, los cuatro actores ya estaban listos para grabar el episodio. “Estamos todos, pero ahora nos olvidamos del ensayo. Hay que ensayar unas 20 veces más...”, aseguró entre risas Peña. (Fuente: Infobae)