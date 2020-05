Lanegan: «La democratización en internet es un cuento»

EE.UU. Siempre activo y directo, el emblemático compositor y cantante estadounidense Mark Lanegan acaba de editar "Straight Songs of Sorrow" en plena cuarentena y mientras espera que la actividad se reanude, criticó con dureza a las discográficas, que según su opinión se pusieron detrás del negocio musical en internet para explotar a los artistas.

"¿Por qué no 'democratizar' los zapatos, las hamburguesas, los autos, las casas? Ese es un cuento de hadas de ícono del grunge en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

En en una entrevista desde Estados Unidos, el vocalista no sólo despotricó contra las grandes compañías, sino también que atacó el uso que los gobiernos le dan a la pandemia y se mostró preocupado por el futuro de los pequeños comerciantes y artistas independientes.

"Podría tener escuchas de medio millón en un año y aún ganar más dinero trabajando a tiempo parcial en McDonalds", fustigó este artesano de la música.

Furibundo opositor al presidente estadounidense Donald Trump, Lanegan arrancó su carrera en los 80 con la pionera Screaming Trees. Ya a comienzos de los 90 hizo colaboraciones mutuas con Nirvana y llegando a los 2000, fue parte de Queens of the Stone Age.

Sin embargo, durante todos esos años, mantuvo una carrera en solitario desde su intimista "The Winding Sheet", virando hacia algo más electrónico pero nunca dejando de lado el poder de su voz y su poesía.

"Creo que hay elementos de todos mis discos solistas representados en 'Straight Songs of Sorrow'. Ese era uno de mis objetivos, quería que se mantuviera unido por un collage hecho de todos ellos", afirmó.

Para este álbum, Lanegan contó no sólo con la colaboración de su eterno productor Alain Johannes, sino también con Adrian Utley, Warren Ellis, Ed Harcourt, Simon Bonney, Greg Dulli y "el gran" John Paul Jones.

"Cuando tienes algunos de los mejores músicos del mundo trabajando en tu disco, es seguro asumir que instintivamente sabrán qué hacer. No hay forma posible de decirle a ellos qué hacer, ya lo saben antes que yo", apuntó.

"Straight Songs of Sorrow" llega luego de la publicación del sus memorias sobre los diez años en Seattle, "Sing Backwards and Weep", publicación que por el momento no se consigue en Argentina (al igual que su primer libro, "I Am the Wolf").

"Cuando terminé, volví a lo que realmente disfruto, que es escribir canciones. Esas canciones se convirtieron en este disco. Es un álbum mucho más orgánico e intuitivo dentro de mi mente.", explicó. (Fuente: Télam)